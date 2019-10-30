長得好像！她撞臉學姊開心自拍 父母見照片卻立刻報警

南非一名女學生卡希笛（右），在學校認識了一位相貌和她十分相似的學姊蜜雪兒（左）；不料卡希笛的父母看到兩人合照後神色大變，立刻報警，也揭發了一起17年前的嬰兒拐騙案。（擷取自推特）

2019-10-30 22:17:44

〔即時新聞／綜合報導〕南非女學生卡希笛（Cassidy Nurse），在學校認識了一位相貌和她十分相似的學姊蜜雪兒（Miché Solomon），兩人一見如故，以姊妹相稱，感情相當要好；不料，卡希笛的父母看到兩人合照後神色大變，立刻報警，也揭發了一起17年前的嬰兒拐騙案。

根據《BBC》 報導，2015年，當時14歲的卡希笛認識了大她3歲，就讀高中最後一年的學姊蜜雪兒，她們兩人簡直一見如故；蜜雪兒更指出，相遇的瞬間，她就有一種說不出的感覺，直覺自己就是認識對方。日後時常有人會問她們是否有血緣關係，而她們總是開玩笑地說，「也許前世是姊妹吧」！

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有一天，卡希笛將她與蜜雪兒的合照拿給父母看，結果父母卻神色大變，詢問蜜雪兒的生日是否為1997年4月30日，確認無誤後更立刻報警。數日後，蜜雪兒突然在課堂上被叫到校長室，兩名在校長室等候的社工告訴她，17年前，還是嬰兒的蜜雪兒被人從開普敦的格羅特舒爾醫院（Groote Schuur Hospital）偷走，而她原本的名字應該是澤法妮．納斯（Zephany Nurse）。

蜜雪兒一開始不敢相信，還告訴社工，她是在另一家醫院出生的；不過社工立刻指出，蜜雪兒說的醫院，並沒有她的出生紀錄。然而蜜雪兒仍然不信，並答應社工去做DNA測試；結果第二天報告出爐，證實蜜雪兒就是17年前從醫院被抱走的嬰兒。

得知結果的蜜雪兒十分震驚、徬徨，也暫時被社工安置在安全的地點；不過，一直以來被蜜雪兒認為是親生母親的拉沃娜（Lavona Solomon）則遭到警方逮捕。原來拉沃娜多年前因為流產，從醫院抱走了蜜雪兒，謊稱是自己的女兒。在相關單位調查後，發現拉沃娜的丈夫麥克爾（Michael）對此的確毫不知情，而夫婦2人也細心地待蜜雪兒如公主一般的呵護長大。最後，麥克爾被無罪釋放，拉沃娜則因拐騙嬰兒被判10年徒刑。

事後，蜜雪兒才知道，其實她一直以來常常就在離生父母家不遠的地方玩耍。不過，在與生父母相認擁抱時，蜜雪兒坦言，她「一點感覺都沒有」，這也讓蜜雪兒陷入低潮。最後，她仍決定使用拉沃娜與麥克爾替她取的名字，繼續和養父麥克爾同居，幾年來也定期到監獄探望拉沃娜；並期待6年過後拉沃娜服刑期滿重獲自由後，一家人就可以團圓。

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