新手爸爸難辨「雙胞胎」 手上偷做記號惹怒妻

2019-09-02 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對雙胞胎的父親近日在Reddit論壇上發文，表示自己因無法分辨雙胞胎不斷「惹怒」妻子，只好偷偷用「奇異筆」在2人手上做記號，結果發現記號的妻子直接氣到離家出走，這名男子不禁向網友提問，自己真的是個失職老爸嗎？

英國《太陽報》報導，這名新手爸爸在雙胞胎出生後，只請了2個月左右的陪產假，就不得不繼續上班，和孩子相處的時間嚴重不足，也導致「分辨」2個雙胞胎成為他每天最大的噩夢。

由於2個孩子長得幾乎一樣，再加上妻子讓他們衣服共穿，這名父親完全無從推斷「誰是誰」；但，只要他一說錯孩子的名字，他的妻子就會生氣，並開始跟他冷戰。

因為妻子除了生氣以及與他冷戰，沒有任何意願教他如何分辨2個孩子，最後這名父親決定自己用「奇異筆」分別在2個孩子的左手以及右手點上「圓點」做記號；但這個舉動被妻子發現後，她不僅大發雷霆，還氣到直接離家出走，好幾天都還沒氣消。

這名父親上網發文，是因為覺得問題出在，相較於妻子自己很少跟孩子相處，所以才分不出來，想詢問「自己真的是個失職老爸嗎？」，或是其實是妻子對他太過苛刻？

這位父親的遭遇隨後引起網友熱議，多數網友同情他的遭遇，其中有人表示「妻子沒有意識到自己是因為和孩子朝夕相處，才能準確分辨雙胞胎」，也有人認為「如果妻子不願意幫助男子分辨雙胞胎，就不該亂發脾氣」；但也有少數人表示「剛生產完的妻子情緒會受荷爾蒙劇烈影響，應該要體諒她每天獨自照顧2個孩子的辛苦」。

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