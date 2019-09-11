來賓嚇傻！ 婚禮驚見失散多年雙胞胎兄弟？

2019-09-11 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕奇！馬來西亞日前瘋傳一則「婚禮驚現複製人」的影片，畫面中，一位光頭男子看見前方有位跟他長得「一模一樣」的男子，甚至都穿著相同的紅色上衣，讓他笑得合不攏嘴，在場來賓也紛紛驚呼「不可置信」！

馬來西亞莎阿南一名男子8日在推特上傳一則婚禮影片，影片中，無血緣關係、從未相識的2名男來賓擁有相似的身材、穿著紅色上衣、戴著黑框眼鏡，甚至都理了光頭髮型。

影片最後，當兩人對到眼時，其中一名男子轉過頭大笑，直呼「怎麼會遇到同樣的人？」，另一名男子則是露出不可置的表情，給鏡頭一抹尷尬又不失禮貌的微笑，並比出「讚」的手勢。

影片上傳至今（11）日已累積超過93萬人點閱，引發網友熱議，紛紛說，「複製人嗎」、「太懸了，到底怎麼遇到的」、「有多少機率能在世界上遇到跟自己長得一樣的人」、「重點是他們都有相同的穿搭」、「是我的話，我會嚇死」、「失散多年的雙胞胎」。

Bila kau pergi wedding dan terjumpa clone .. haahahahahahhaah???????? pic.twitter.com/yro5ofPpaQ — ???????????? ????????????????????'???? （@TheBadung） 2019年9月8日

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