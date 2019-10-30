面子工程！習「廁所革命」惹眾怒 村民批：叫人去哪上？

中國國家主席習近平在2015年曾提出「廁所革命」政策，要求改造所有公廁，尤其是農村地區環境較差的公廁，不過卻傳出使老百姓頭疼不已。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-10-30 11:15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在2015年曾提出「廁所革命」政策，要求改造所有公廁，尤其是農村地區環境較差的公廁，不過長期關注中國宗教及人權議題的《寒冬》雜誌刊文表示習的「面子工程」，似使老百姓感到頭疼。

《寒冬》報導，中國河南省三門峽靈寶市3月時，一名村長宣稱接到市府通知，帶人拿工具拆戶外廁所，引發圍觀民眾抗議，「叫人到哪兒上廁所？」

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報導指出，廁所拆了後，可見女性急朝田裡跑、男性騎車往河邊衝、行動不便的老人弄髒褲子等，有司機表示，找不到廁所只好自備尿桶，另有村民感嘆，坐辦公室的沒事淨想怪招。文中也稱數據顯示，靈寶市農村地區至4月底，已拆了近7000個公廁。

報導提到，湖北省一對60多歲夫婦住家破爛沒錢修繕，但去年11月卻傳出被要求出人民幣2000元（約新台幣8639元）翻新廁所，村幹部還說無論是貧是富，廁所較重要，甚至似以取消其補助要脅，不得已只好賣掉口糧，還得花人民幣800元（約新台幣3455元）貼地磚。

報導提及，為鼓勵改造茅房，蘇北農村有居民收到組織發的坐便式馬桶設備，但配套設施、排水系統建設得自己想辦法，改裝下來恐須人民幣數千至上萬元，因負擔不起可見馬桶被丟在路邊。

報導引述，蘇北農村便改推蹲便器，但有的最終卻淪為擺設，疑因當地農村茅房多蓋在戶外，下水管易於冬天被凍造成管道斷裂，等領導來視察時再拿出來放，成了「面子工程」。

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