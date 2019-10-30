為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

面子工程！習「廁所革命」惹眾怒 村民批：叫人去哪上？

中國國家主席習近平在2015年曾提出「廁所革命」政策，要求改造所有公廁，尤其是農村地區環境較差的公廁，不過卻傳出使老百姓頭疼不已。（圖翻攝自《寒冬》官網）

中國國家主席習近平在2015年曾提出「廁所革命」政策，要求改造所有公廁，尤其是農村地區環境較差的公廁，不過卻傳出使老百姓頭疼不已。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-10-30 11:15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在2015年曾提出「廁所革命」政策，要求改造所有公廁，尤其是農村地區環境較差的公廁，不過長期關注中國宗教及人權議題的《寒冬》雜誌刊文表示習的「面子工程」，似使老百姓感到頭疼。

《寒冬》報導，中國河南省三門峽靈寶市3月時，一名村長宣稱接到市府通知，帶人拿工具拆戶外廁所，引發圍觀民眾抗議，「叫人到哪兒上廁所？」

報導指出，廁所拆了後，可見女性急朝田裡跑、男性騎車往河邊衝、行動不便的老人弄髒褲子等，有司機表示，找不到廁所只好自備尿桶，另有村民感嘆，坐辦公室的沒事淨想怪招。文中也稱數據顯示，靈寶市農村地區至4月底，已拆了近7000個公廁。

報導提到，湖北省一對60多歲夫婦住家破爛沒錢修繕，但去年11月卻傳出被要求出人民幣2000元（約新台幣8639元）翻新廁所，村幹部還說無論是貧是富，廁所較重要，甚至似以取消其補助要脅，不得已只好賣掉口糧，還得花人民幣800元（約新台幣3455元）貼地磚。

報導提及，為鼓勵改造茅房，蘇北農村有居民收到組織發的坐便式馬桶設備，但配套設施、排水系統建設得自己想辦法，改裝下來恐須人民幣數千至上萬元，因負擔不起可見馬桶被丟在路邊。

報導引述，蘇北農村便改推蹲便器，但有的最終卻淪為擺設，疑因當地農村茅房多蓋在戶外，下水管易於冬天被凍造成管道斷裂，等領導來視察時再拿出來放，成了「面子工程」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市府推「廁所革命」 挨批響應習近平計畫

中市府推「廁所革命」 挨批響應習近平計畫
將被撤換？ 林鄭駁傳言指北京仍支持、11/5與習近平同台

將被撤換？ 林鄭駁傳言指北京仍支持、11/5與習近平同台
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
中共四中全會登場 彭博：對習近平而言 掌權比經濟重要

中共四中全會登場 彭博：對習近平而言 掌權比經濟重要
戴上習近平面具慶祝萬聖節！在日港人快閃澀谷挺香港

戴上習近平面具慶祝萬聖節！在日港人快閃澀谷挺香港
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播