為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克加入新內閣？ 沈榮欽曝他與川普陣營極不同的2件事

    馬斯克被認為有可能加入川普內閣。（路透）

    馬斯克被認為有可能加入川普內閣。（路透）

    2024/11/07 20:42

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）確定當選美國第47任總統，豪撒1.2億美元支持川普的美國富豪馬斯克（Elon Musk），被認為有機會加入川普內閣，相關話題受到討論。加拿大約克大學副教授沈榮欽今天（7日）特別在社群聊起馬斯克，並點出他在川普陣營中，與其他團隊成員極為不同的2件事。

    沈榮欽今天在臉書發文表示，「美國總統大選後，隨著馬斯克進入政府的機率大增，對他的討論也嚴肅起來。但是我發現很多人過於陷入自己的 wishful thinking（一廂情願），而誤讀了馬斯克。曾經四海為家的馬斯克，為自己創造了不食人間煙火的科技迷形象，事實是馬斯克是個工程天才，但同樣視財如命，還是個避稅高手。調查新聞網站《ProPublica》根據美國國稅局（IRS）資料估計，2014年到2018年，馬斯克繳給聯邦政府的稅金，分別為2015年6.8萬美元、2017年6.5萬美元，2018年甚至一毛所得稅也沒繳給聯邦政府，估計他的真實稅率只有區區3.27%。」

    「《ProPublica》的報導引發巨大聲浪，有人批評其洩漏個資，馬斯克並未直接否認，但是說《ProPublica》的資料具有欺騙與誤導的性質，他的所有報酬都來自特斯拉和SpaceX的股票，但是他並不打算出售它們，才有《ProPublica》報導的情形。但是批評聲量不斷，尤其是民主黨的資深參議員華倫（Elizabeth Warren），馬斯克不僅直接回嗆，還在推特宣稱2021年他付出總額高達110億美元的稅金，是史上最高。無論是否為真，馬斯克的迅速回應，將這把火澆熄了不少。」

    最後沈榮欽說，「馬斯克愛財，而他的主要的財富來自特斯拉（Tesla），談到特斯拉需要長篇大論，以後有機會我再詳談。這裡我只想指出，馬斯克在川普陣營中有兩件事和其他團隊成員極為不同，一是強力支持中國與習近平，另一個是極力支持對抗全球暖化，這兩點都與特斯拉有關。要真正理解馬斯克的想法，卻忽略特斯拉，都是對馬斯克的一種誤讀。」有網友在該篇貼文留言，指馬斯克過去發表諸多舔中言論，但沈榮欽表示「要看時間，這都發生在特斯拉決定到中國之後，並非巧合。」

    在川普確認當選後，多家外媒開始分析川普新內閣人事，馬斯克也被提到。過去馬斯克曾表示希望成立「政府效率委員會」，川普在競選期間，也稱將指派馬斯克領導該委員會，讓他主導聯邦政府削減不必要開支的計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播