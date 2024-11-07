馬斯克加入新內閣？ 沈榮欽曝他與川普陣營極不同的2件事

馬斯克被認為有可能加入川普內閣。（路透）

2024/11/07 20:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）確定當選美國第47任總統，豪撒1.2億美元支持川普的美國富豪馬斯克（Elon Musk），被認為有機會加入川普內閣，相關話題受到討論。加拿大約克大學副教授沈榮欽今天（7日）特別在社群聊起馬斯克，並點出他在川普陣營中，與其他團隊成員極為不同的2件事。

沈榮欽今天在臉書發文表示，「美國總統大選後，隨著馬斯克進入政府的機率大增，對他的討論也嚴肅起來。但是我發現很多人過於陷入自己的 wishful thinking（一廂情願），而誤讀了馬斯克。曾經四海為家的馬斯克，為自己創造了不食人間煙火的科技迷形象，事實是馬斯克是個工程天才，但同樣視財如命，還是個避稅高手。調查新聞網站《ProPublica》根據美國國稅局（IRS）資料估計，2014年到2018年，馬斯克繳給聯邦政府的稅金，分別為2015年6.8萬美元、2017年6.5萬美元，2018年甚至一毛所得稅也沒繳給聯邦政府，估計他的真實稅率只有區區3.27%。」

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「《ProPublica》的報導引發巨大聲浪，有人批評其洩漏個資，馬斯克並未直接否認，但是說《ProPublica》的資料具有欺騙與誤導的性質，他的所有報酬都來自特斯拉和SpaceX的股票，但是他並不打算出售它們，才有《ProPublica》報導的情形。但是批評聲量不斷，尤其是民主黨的資深參議員華倫（Elizabeth Warren），馬斯克不僅直接回嗆，還在推特宣稱2021年他付出總額高達110億美元的稅金，是史上最高。無論是否為真，馬斯克的迅速回應，將這把火澆熄了不少。」

最後沈榮欽說，「馬斯克愛財，而他的主要的財富來自特斯拉（Tesla），談到特斯拉需要長篇大論，以後有機會我再詳談。這裡我只想指出，馬斯克在川普陣營中有兩件事和其他團隊成員極為不同，一是強力支持中國與習近平，另一個是極力支持對抗全球暖化，這兩點都與特斯拉有關。要真正理解馬斯克的想法，卻忽略特斯拉，都是對馬斯克的一種誤讀。」有網友在該篇貼文留言，指馬斯克過去發表諸多舔中言論，但沈榮欽表示「要看時間，這都發生在特斯拉決定到中國之後，並非巧合。」

在川普確認當選後，多家外媒開始分析川普新內閣人事，馬斯克也被提到。過去馬斯克曾表示希望成立「政府效率委員會」，川普在競選期間，也稱將指派馬斯克領導該委員會，讓他主導聯邦政府削減不必要開支的計畫。

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