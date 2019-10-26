戴上習近平面具慶祝萬聖節！在日港人快閃澀谷挺香港

百名在日香港人聚在日本澀谷街頭，戴著習近平面具「慶萬聖」。（圖擷取自umbrella.movement.exhibition＠FB）

2019-10-26 21:21:08

〔即時新聞／綜合報導〕萬聖節將至，日本東京澀谷出現奇景，約有100名在日香港人在今晚（26日）發起「100 Poohs 㷫萬聖節」（㷫字在粵語有熱、生氣及激動之意），戴著習近平面具上街拍照，吸引眾人目光。

一名網友在臉書發起「100 Poohs 㷫萬聖節」活動，邀請人們戴著習近平面具，26日晚間7點在澀谷知名地標八公像前集合拍照，並組成人鏈，來回通過澀谷的大型十字路口，聲援香港示威。

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照片中，許多人戴著習近平面具，其中，一名參加者全身穿上小熊維尼的衣服，同時抱著一隻維尼玩偶，相當吸睛。

活動要求參加者發揮創意，扮裝成「習習」，穿著抗爭標語上衣，不過禁止舉牌、舉旗、喊口號或唱歌，並呼籲大家將照片傳至社交平台時，記得寫下「#StandwiththePooh」標籤。

臉書粉專「香港雨傘運動展」表示，今天的澀谷出現相當驚人的光景，值得慶幸的是，雖然警方繃緊神經，不過活動沒有受到任何人的妨礙。

參加者們搭著肩膀，穿梭在澀谷的十字路口。（圖擷取自umbrella.movement.exhibition＠FB）

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