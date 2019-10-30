將被撤換？ 林鄭駁傳言指北京仍支持、11/5與習近平同台

香港特首林鄭月娥（圖）駁將遭撤換傳言，指北京仍支持。（美聯）

2019-10-30 07:33:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續4個多月，港警暴力鎮壓打不息港民怒火，香港問題更衍變成美中關係及中共高層權鬥的核心問題之一，日前傳言，特首林鄭月娥將被撤換，時間點可能是在明年3月，不過，林鄭月娥昨天出面反駁，指是政治謠言，強調仍受北京支持，同時釋放出於11/5可能與中國國家主席習近平同台的訊息。

綜合媒體報導，林鄭月娥處理反送中抗爭運動，受到港民厭惡，根據香港大學民意研究所公佈最新民調結果顯示，香港特區政府10月分下旬支持度跌到10%，與5月下旬的27%相比，連一半都不到，而對林鄭月娥信心支持度也狂跌到11%。

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日前，外媒更報導，林鄭可能被北京撤換，不過，林鄭昨天（10月29日）出席記者會特別強調，中央政府一直支持她處理此次暴力事件，更指她可能被撤換的訊息是「惡意猜測」、「非常惡意」，還揚言，港府將繼續治暴止暴。

習近平與林鄭同台 中共官方未說會面

在此同時，林鄭月娥也釋出最新的行程表，將於明天前往上海，於11月1日主持「香港節2019─藝匯上海」開幕禮，不過，她並不會立即返港，而是去南京繞一圈之後，再回上海，在11月5日出席出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式和虹橋國際經濟論壇，並在分組論壇上以「人工智能與創新發展」為題發言。

最重要的一點是，習近平也將於11月5日出席這場博覽會，並發表演講，與林鄭月娥同時出席該場合，不過，中國官方尚未有訊息指兩人是否會面。

中國國家主席習近平（圖）傳出近日可能與香港特首林鄭月娥同台。（美聯）

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