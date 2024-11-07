又是波音！印尼客機引擎突噴火 乘客嚇壞自行開門「跳機逃生」

印尼特里加納航空一架波音737-500客機的引擎，在即將起飛前突然噴火。（圖擷取自@SaveTheAviation 社群平台「X」）

2024/11/07 20:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波音出產的飛機再傳問題！印尼仙谷國際機場（Sentani Airport）日前傳出火災事故，特里加納航空（Trigana Air）一架波音737-500客機的引擎，在即將起飛前突然噴火，讓機上乘客嚇得驚慌逃竄，甚至自行打開機艙門「跳機逃生」，造成總計4人受傷。針對這起事故，當局正在調查這架客機失火的原因。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月5日，特里加納航空一架載有121人的航班，準備從印尼仙谷國際機場飛往瓦梅納（Wamena），然而該航班即將起飛之際，一名乘客發現客機引擎突然噴出陣陣橘紅火焰，於是他一邊尖叫提醒其他乘客趕緊逃命，一邊恐慌地打開機艙門的緊急出口，而男子的這一舉動立即引發機內混亂。

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報導指出，大批乘客紛紛湧向緊急出口，有部分人甚至直接跳機逃生。據現場畫面顯示，數十名驚恐的乘客透過逃生梯逃生後，站在停機坪上聚集等待救援；至於自行開門的乘客，則是站在機翼上苦等，但是有4名乘客在匆忙下機逃生的過程中意外受傷。據悉，這架航班上的所有乘客事後都安全撤離。

機場安全主管瓦吉迪（Iptu Wajedi）表示，飛機的廢氣有時會引發火焰，但這一幕卻意外讓機上的乘客感到不安。另外，雖然機上乘客全數安全離開，但該航班在經歷飛機起火、乘客發現引擎異常並自行開啟緊急出口後，已被取消飛行，甚至導致另2架航班延誤起飛。目前飛機起火的原因，仍有待國家運輸安全委員會展開進一步調查。

據悉，波音各型號的客機從今年起頻傳多起意外事故，光是上月就發生新加坡航空（Singapore Airlines）波音777-300ER客機，駕駛艙在飛行途中擋風玻璃破裂、達美航空（Delta）波音767型飛機在起飛加速階段發生「技術問題」，導致整架飛機緊急停飛、日本航空（JAL）波音737-800客機起飛不久發現「尾翼異常」等事件。

不僅如此，波音客機發生起火或冒煙事件也頻繁發生。9月全日空（ANA）波音777-300客機起飛前，機身突不斷竄出白煙；8月達美航空維護部門工人拆卸波音客機輪胎零部件，突然發生爆炸，造成現場員工2死1重傷；7月美國航空（American Airlines）波音737-800型客機起飛時，後側輪胎爆胎引起火花。

6月加拿大航空（Air Canada）波音777客機，起飛後引擎竄出火焰；5月嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）波音747-400型客機，其中1個引擎起飛不久竄出火花；4月全日空波音787-8客機降落不久，機翼突然冒出白色濃煙、美國聯合航空（United Airlines）波音737客機在地面加速準備起飛時，引擎起火；3月美國聯合航空波音737-900客機，起飛不久1個引擎噴出烈焰。

???? ???????? Incident Report: Trigana IL273 Uncommanded Evacuation!!



Date: 5 Nov 2024



Location: Jayapura Sentani Airport, Indonesia



Aircraft: Boeing 737-500



???? What Actually Happened?



Trigana Air flight IL273 was preparing for a routine Jayapura-Wamena flight when a minor tailpipe… pic.twitter.com/r6fpQ9GcRG — Save The Aviation （@SaveTheAviation） November 6, 2024

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