又是波音！印尼客機引擎突噴火 乘客嚇壞自行開門「跳機逃生」

〔即時新聞/綜合報導〕波音出產的飛機再傳問題!印尼仙谷國際機場(Sentani Airport)日前傳出火災事故,特里加納航空(Trigana Air)一架波音737-500客機的引擎,在即將起飛前突然噴火,讓機上乘客嚇得驚慌逃竄,甚至自行打開機艙門「跳機逃生」,造成總計4人受傷。針對這起事故,當局正在調查這架客機失火的原因。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月5日,特里加納航空一架載有121人的航班,準備從印尼仙谷國際機場飛往瓦梅納(Wamena),然而該航班即將起飛之際,一名乘客發現客機引擎突然噴出陣陣橘紅火焰,於是他一邊尖叫提醒其他乘客趕緊逃命,一邊恐慌地打開機艙門的緊急出口,而男子的這一舉動立即引發機內混亂。

報導指出,大批乘客紛紛湧向緊急出口,有部分人甚至直接跳機逃生。據現場畫面顯示,數十名驚恐的乘客透過逃生梯逃生後,站在停機坪上聚集等待救援;至於自行開門的乘客,則是站在機翼上苦等,但是有4名乘客在匆忙下機逃生的過程中意外受傷。據悉,這架航班上的所有乘客事後都安全撤離。

機場安全主管瓦吉迪(Iptu Wajedi)表示,飛機的廢氣有時會引發火焰,但這一幕卻意外讓機上的乘客感到不安。另外,雖然機上乘客全數安全離開,但該航班在經歷飛機起火、乘客發現引擎異常並自行開啟緊急出口後,已被取消飛行,甚至導致另2架航班延誤起飛。目前飛機起火的原因,仍有待國家運輸安全委員會展開進一步調查。

據悉,波音各型號的客機從今年起頻傳多起意外事故,光是上月就發生新加坡航空(Singapore Airlines)波音777-300ER客機,駕駛艙在飛行途中擋風玻璃破裂、達美航空(Delta)波音767型飛機在起飛加速階段發生「技術問題」,導致整架飛機緊急停飛、日本航空(JAL)波音737-800客機起飛不久發現「尾翼異常」等事件。

不僅如此,波音客機發生起火或冒煙事件也頻繁發生。9月全日空(ANA)波音777-300客機起飛前,機身突不斷竄出白煙;8月達美航空維護部門工人拆卸波音客機輪胎零部件,突然發生爆炸,造成現場員工2死1重傷;7月美國航空(American Airlines)波音737-800型客機起飛時,後側輪胎爆胎引起火花。

6月加拿大航空(Air Canada)波音777客機,起飛後引擎竄出火焰;5月嘉魯達印尼航空(Garuda Indonesia)波音747-400型客機,其中1個引擎起飛不久竄出火花;4月全日空波音787-8客機降落不久,機翼突然冒出白色濃煙、美國聯合航空(United Airlines)波音737客機在地面加速準備起飛時,引擎起火;3月美國聯合航空波音737-900客機,起飛不久1個引擎噴出烈焰。

