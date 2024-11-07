日本驚見「神祕觸手生物」 網曝：做珍奶珍珠的原料

日本網友驚見「珍珠」原料，讓他直呼，「這是什麼外星生物！」珍珠示意圖。（資料照）

2024/11/07 20:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣珍珠奶茶享譽國際，許多人卻沒見過珍珠原料。一名日本網友分享，在群馬縣某處看到一個長相非常奇特的生物，仔細一看卻發現，原來是珍珠的原材料「木薯」，原PO驚呼，「這是什麼外星生物！」貼文引起網友熱議。

根據日本媒體《Jタウンネット》報導，有網友在社群平台X分享照片，只見畫面裡出現驚人的巨大生物，外型彷彿像是多隻觸手展開一樣，看起來就像科幻電影中才會出現的生物，不過看似奇特的生物原來就是大家經常吃的「木薯」，原PO也笑稱，「原來群馬縣似乎有在賣外星生物」。

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後來原PO也透露，這種像外星生物的食材，竟然是製作珍珠的原料，不過在這之後又看到珍珠的話，還是會聯想成「外星生物的卵」。後來他也嘗試把木薯拿去炸來吃，直呼「炸木薯比炸薯條好吃」。

貼文曝光，掀起網友討論，「畢竟群馬就是一個宇宙」、「很好奇哪裡有賣」、「就算買回去我也不知道怎麼處理」、「很好奇當初是怎麼挖出來的」、「這種神祕生物的卵，原來是木薯粉做的」、「原來這是珍珠的原料，但還是很好喝」、「第一次看到那麼驚人的植物」、「原來日本也可以種植嗎」。

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