網傳《港台》記者手持磚頭 港媒還原真相駁斥謠言

港媒今（29日）澄清，該物件並非磚頭，而是記者配戴面罩上的粉紅色濾罐，強烈譴責使用該台新聞畫面散播謠言的行為。（圖擷取自「香港電台視像新聞」臉書）

2019-10-29 16:40:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾27日舉行「追究警暴」集會，不料港警最終以暴力清場，造成多人受傷。事後，網傳一段港媒新聞台畫面，指出1名記者曾手持磚頭；該港媒今（29日）澄清，該物件並非磚頭，而是記者配戴面罩上的粉紅色濾罐，並強烈譴責使用該台新聞畫面散播謠言的行為。

網路流傳一段「香港電台視像新聞」的新聞畫面，內容指出該台攝影記者27日當晚於旺角，遭防爆警察強行扯下防毒面具，但卻被有心人士利用該台新聞畫面，硬指「港台記者將手上磚頭放落地面，磚塊在地上向前彈開幾呎」。

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「香港電台視像新聞」新聞部嚴正澄清，影片所見的掉落物並非磚塊，而是攝影記者配戴面罩的粉紅色濾罐，被防暴警察扯下並跌落地面。該台新聞部嚴厲譴責相關失實指控，散播謠言並扭曲事實，抹黑該台記者，將保留追究責任的權利。

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