譴責港府政治篩選 黃之鋒：封殺參選權是因北京恐懼民主

香港眾志秘書長黃之鋒今（29日）收到選舉主任蔡亮通知，確定參選區議會「提名無效」。（法新社資料照）

2019-10-29 15:53:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒今（29日）收到選舉主任蔡亮通知，確定參選區議會「提名無效」。對此，黃之鋒強烈譴責港府進行政治篩選和審查，剝奪其參選權力，怒批選舉主任倫為思想警察。

黃之鋒在臉書表示，選舉主任多次以「一般人亦會相信」、「從客觀角度推論」等說法，指他並非真心真誠擁護《基本法》，從而褫奪他的資格。這些推論純屬選舉主任的主觀臆測，刻意忽略他所提出的觀點，顯然是「政權為求達成政治任務，『以客觀為名，莫須有為實』，強行羅織罪名」。

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黃之鋒強調，他與香港眾志理念主張一而貫之，由創立組織至今屆區議會選舉皆從無改變與退讓。「民主自決」就是在合乎憲制框架的情況下，讓《基本法》及香港未來的前途安排，經得港人的民主認受。他更怒批，「我以極大的耐性3次回覆2位選舉主任提問，向他們仔細分析『民主自決』的信念，但蔡亮女士仍歪曲事實，更誣陷我誤導公眾。事實上，欺騙大眾者，是選舉主任及背後的專權黑手」。

黃之鋒提及，他在報名參選時，已提交一份候選人擁護基本法的聲明。根據《區議會條例》，他認為選舉主任只有權「確認是否載有聲明」，而無權審查參選人的政治意見。因此，要求蔡亮公開由律政司提供的「法律意見」，並將積極考慮提出選舉呈請。

對於選舉主任迴避且無視他對個人理念的申述，黃之鋒認為，選舉主任都是片面地理解他及香港眾志有關「民主自決」的主張和倡議。「政治將法律當成武器，任意地篩選和牽制政治思想，而當下市民每一天都見證政府無意無力維護人權自由。真正導致《基本法》淪喪的，並非『民主自決』理念，而是甘做鷹犬的香港政府」。

黃之鋒說，剝奪參選資格從來無關法律依據，封殺他的參選權力只是中國當權者缺乏自信、恐懼民主的表現，也是對他積極為香港抗爭尋求國際關注的「懲罰」。黃之鋒呼籲，將居民票投給海怡西區議會選舉候選人林浩波，「但已揭示北京權力無遠弗屆，牢握香港的不公選舉」。

黃之鋒再次強調，「此刻香港人要做的，就是繼續加強反抗力度，在街頭、議會、社區、國際等多條戰線，為這場革命運動注入無比的活力與鬥志。相信在不遠的將來，我們會享有一場自由、無拘束的真正民主選舉」。

黃之鋒強烈譴責港府進行政治篩選和審查，怒批他對「民主自決」所提出的觀點遭到選舉主任刻意曲解。（圖擷取自黃之鋒臉書）

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