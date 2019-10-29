「不知道陳同佳何時抵台」 林鄭稱並非政治操作

香港特首林鄭月娥今（29日）發表談話，表示不知道陳同佳何時抵台。（歐新社資料照）

2019-10-29 12:08:39

〔即時新聞／綜合報導〕港女命案兇嫌陳同佳引爆香港「反送中」抗爭運動，再因遲不來台投案惹議。香港特首林鄭月娥今（29日）召開行政會議，表示「不知道陳同佳何時抵台」，港府角色是為陳同佳自首提供協助，強調並非政治操作。

根據《香港01》報導，針對陳同佳自首問題，林鄭指出，作為特區政府的角色，是按他要求為他到台自首事項提供協助，港府不會高調處理，做法並非政治操作。她再稱「暫時不知陳同佳何時抵台」，據她所知，陳與家人在過去一週收到許多混亂訊息，須釐清確保到台灣會得到公平審訊。陳是自由人，完全尊重他有自由意志，港府已做適當安排，也會保障他的安全。

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對於律政司申請臨時禁制令，保護港警免受「起底」爭議，林鄭回應，該做法沒有爭議性，收當許多員警及家人被起底的報告，認為禁制令是合理的處理方法。

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