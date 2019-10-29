港府頻強推惡法激化衝突 英媒：北京不讓步恐使香港動盪數十年

港警暴力行為激化示威者反抗強度。（歐新社資料照）

2019-10-29 14:58:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府因頻頻強推「惡法」引爆香港反送中抗爭運動，香港動盪至今長達5個多月。英國作家記者林慕蓮（Louisa Lim）今（29日）投書媒體，強調「如果北京不讓步，香港動盪將會持續數十年」。

根據英媒《衛報》投書文章，林慕蓮在文中直言，港警暴力進一步激化示威者，中國的「一國兩制」的謊言早已支離破碎。她認為，示威行動升級與港警施暴，使香港陷入「暴力循環」，嚴重破壞經濟、法治和公眾對公部門的信任。

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林慕蓮表示，法院禁止披露港警個資，加劇了對法治的攻擊。這項臨時禁制令將過去所有合法行為定為刑事犯罪，但該做法建立「兩級體制」，為港警提供比平民更多的法律保障，可以預見香港的法律環境變成不平等的環境。

林慕蓮提及，香港特首林鄭月娥啟動殖民時代使用的《緊急法》，對蒙面行為祭出罰款，並可判處1年有期徒刑。「這種異相迅速正常化」，港府因示威者的要求倍增，而並未關注最初引發危機的引渡條款撤銷問題。如今北京和香港面臨的最大挑戰則是普選的呼聲，但最緊迫問題則是「示威者堅持對港警行為進行獨立調查」。

林慕蓮認為，北京反覆嘗試「使危機國際化」，利用經濟因素牽制在中國具有商業利益的名人及跨國公司，包含香港國泰航空公司因有至少20名員工支持抗議活動而遭解雇，近日的NBA風波及知名YouTuber「PewDiePie」言論等也都受到中國網路審查報復。

林慕蓮強調，不論是哪種方式，北京的「一國兩制」早已破爛不堪，以警察暴力和大規模逮捕行動來恐嚇示威者，反而激化抗爭運動。隨時間流逝，問題愈加棘手、衝突根深蒂固，社會也日益分化，「如果政府不讓步，暴力持續升級，香港本身的麻煩可能會持數十年」。

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