港警強脫面罩 記者表明身分仍被捕

香港自由記者詹姆斯廿七日在採訪時遭警方逮捕。（取自網路）

2019-10-29 05:30:00

保安局長曾稱記者不受制於禁蒙面法 香港記協轟毀諾

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港政府實施「禁蒙面法」後，不僅民眾抗爭愈形激烈，警方和媒體的衝突也有增無減。在廿七日的「追究警暴、連繫穆斯林、守護公眾、與記者同行」集會中，為英文網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）提供照片的自由記者詹姆斯（May James），竟遭警方以「阻差辦公」為由逮捕拘留長達七小時，直到廿八日上午才以一百港幣（約三九五台幣）交保獲釋。

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根據「香港記者協會」廿八日公開的影片內容，穿著反光背心的詹姆斯，廿七日晚間在旺角彌敦道、奶路臣街口，遭警方要求卸下防毒面罩。詹姆斯脫下防毒面罩後，警方要求她出示記者證件，但詹姆斯要求警方先出示警員證件，她才會出示記者證件，警方拒絕並要求詹姆斯出示身分證。在一陣爭執後，詹姆斯出示記者證件，卻仍遭警方拘捕。

香港記協譴責港警無理拘捕記者，抨擊保安局局長李家超先前承諾記者不受「禁蒙面法」限制，卻仍有多名記者遭警方強扯防毒面罩。除公開詹姆斯被捕前的影片，記協指出，「香港電台」、「蘋果日報」、「立場新聞」等媒體的多名記者，也在廿七日遭警方暴力推撞、強行要求脫下面罩，「立場新聞」和「南華早報」記者甚至疑似遭橡膠子彈或海綿彈射中腿部。

「香港外國記者會」廿八日也發表聲明，譴責港警拘捕穿著反光背心、出示記者證件的詹姆斯，呼籲當局針對警方對記者的暴行，與警方對媒體合法採訪的干涉，進行獨立且透明的調查。

手電筒照警高層 記者替同業討公道

在警方廿八日下午舉行的例行記者會中，一名女性自由記者打斷警方發言，一邊以手電筒照向警方高層、一邊宣讀聲明，斥責警方阻礙記者拍攝，多次使用強光手電筒照射記者的眼睛與攝影機，並拉扯記者的防毒面罩、朝記者發射藍色胡椒水與橡膠子彈，「今日記者成為警暴受害者，新聞自由危在旦夕，我們決定以行動抗議」。

警務處公共關係科總警司謝振中要求該名女記者停止發言，但遭拒絕，場面一度混亂，最後部分媒體記者與該名女記者一同離場。記者會重新開始後，警方聲稱，記者並未豁免於「禁蒙面法」，僅是「免責辯護」，警方仍可攔查記者；但警方也坦承，員警沒有預先警告就強拆面罩，確實「不理想」。

在此同時，針對「反送中」運動衍生的民主抗爭導致街頭暴力愈演愈烈，警方執法也更趨粗暴，香港財政司司長陳茂波表示，近五個月來的反政府示威已讓香港經濟陷入衰退，今年估計不會有成長，呼籲抗爭者讓香港回歸正常生活。

香港一名女性自由記者在警方例行記者會上，以手電筒照射警方高層，並宣讀聲明譴責警方對記者的暴行。（美聯社）

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