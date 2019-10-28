差點被安樂死...11公斤胖貓貓努力減肥 可愛模樣融化網友

美國華盛頓州11歲胖貓貓Cinderblock努力減肥，網友看到影片都被融化了。（圖擷自Northshore Veterinary Hospital臉書）

2019-10-28 12:41:08

〔即時新聞／綜合報導〕可愛到融化！美國華盛頓州11歲胖貓貓Cinderblock努力減肥的影片，近來席捲全美成為網路上爆紅的話題，不少網友都直呼「加油、加油！」

據《CNN》報導，Cinderblock的前主人忙於照顧患有阿茲海默症的父親，自己身體也出現問題，百般無奈之下只得將牠送到貝靈厄姆（Bellingham）的北岸獸醫診所（Northshore Veterinary Hospital）安樂死。

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獸醫基夫尼（Brita Kiffney）看著可愛的貓貓根本下不了手，告訴飼主千萬別安樂死，他願意收養Cinderblock。飼主當下立即同意並心存感激，因為她也不希望讓貓貓就這樣離開，只是自己真的已無暇照顧牠了。

基夫尼說，由於前主人父親的過度餵養，Cinderblock出現過度肥胖的現象，為了幫助牠恢復健康，診所採用水中跑步機輕度運動的療法，而貓貓在過程中不斷喵喵叫的樣子全被拍了下來，目前在臉書已有逾229萬人觀看，並且登上全美最大網路論壇Reddit的首頁。

Cinderblock的影片分成兩段，第一段是拒絕運動並窩在角落裡，只用前腳隨著跑步機滑動意思意思一下，獸醫則在旁輕聲念著「Good girl（好女孩）」，鼓勵貓貓跑起來。

第二段則是貓貓在工作人員的幫忙下，終於一邊喵喵叫著一邊用4隻腳跑步，不少網友也留言直說「Cinderblock，妳一定可以做到！加油！」

胖貓貓Cinderblock在工作人員的協助下，終於在水中跑步機邁開腳步運動了。（圖擷自Reddit）

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