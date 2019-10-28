為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

差點被安樂死...11公斤胖貓貓努力減肥 可愛模樣融化網友

美國華盛頓州11歲胖貓貓Cinderblock努力減肥，網友看到影片都被融化了。（圖擷自Northshore Veterinary Hospital臉書）

美國華盛頓州11歲胖貓貓Cinderblock努力減肥，網友看到影片都被融化了。（圖擷自Northshore Veterinary Hospital臉書）

2019-10-28 12:41:08

〔即時新聞／綜合報導〕可愛到融化！美國華盛頓州11歲胖貓貓Cinderblock努力減肥的影片，近來席捲全美成為網路上爆紅的話題，不少網友都直呼「加油、加油！」

《CNN》報導，Cinderblock的前主人忙於照顧患有阿茲海默症的父親，自己身體也出現問題，百般無奈之下只得將牠送到貝靈厄姆（Bellingham）的北岸獸醫診所（Northshore Veterinary Hospital）安樂死。

獸醫基夫尼（Brita Kiffney）看著可愛的貓貓根本下不了手，告訴飼主千萬別安樂死，他願意收養Cinderblock。飼主當下立即同意並心存感激，因為她也不希望讓貓貓就這樣離開，只是自己真的已無暇照顧牠了。

基夫尼說，由於前主人父親的過度餵養，Cinderblock出現過度肥胖的現象，為了幫助牠恢復健康，診所採用水中跑步機輕度運動的療法，而貓貓在過程中不斷喵喵叫的樣子全被拍了下來，目前在臉書已有逾229萬人觀看，並且登上全美最大網路論壇Reddit的首頁。

Cinderblock的影片分成兩段，第一段是拒絕運動並窩在角落裡，只用前腳隨著跑步機滑動意思意思一下，獸醫則在旁輕聲念著「Good girl（好女孩）」，鼓勵貓貓跑起來。

第二段則是貓貓在工作人員的幫忙下，終於一邊喵喵叫著一邊用4隻腳跑步，不少網友也留言直說「Cinderblock，妳一定可以做到！加油！」

胖貓貓Cinderblock在工作人員的協助下，終於在水中跑步機邁開腳步運動了。（圖擷自Reddit）

胖貓貓Cinderblock在工作人員的協助下，終於在水中跑步機邁開腳步運動了。（圖擷自Reddit）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打刺蝟會掉罐罐？貓咪怕痛又狂拍 網友：是被開發了什麼嗎？

打刺蝟會掉罐罐？貓咪怕痛又狂拍 網友：是被開發了什麼嗎？
貓皇說話了！飼主問「要不要吃飯？」 牠秒回：好啊

貓皇說話了！飼主問「要不要吃飯？」 牠秒回：好啊
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
阿嬤養的？他捧愛貓拍照 體型超巨大被驚呼「小老虎」

阿嬤養的？他捧愛貓拍照 體型超巨大被驚呼「小老虎」
黑貓亂入電影化身大明星 演技自然完全不怯場！

黑貓亂入電影化身大明星 演技自然完全不怯場！
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播