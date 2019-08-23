黑貓亂入電影化身大明星 演技自然完全不怯場！

2019-08-23 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕美國波特蘭有一隻十分可愛的網紅貓OwlKitty，有著像貓頭鷹圓滾滾的大眼睛。牠的主人用畫面合成讓牠亂入知名劇作，和大明星們飆戲，像是和復仇者們一起大戰薩諾斯，還有變成哥吉拉肆虐日本街道。

OwlKitty的本名是Lizzy，身為動畫師的男主人Tibo Charroppin和身為作家的女主人Olivia Boone在收容所發現牠，他們覺得Lizzy這種象徵不吉利的黑貓，應該很難找到願意收養牠的人家，於是決定帶牠回家，某天兩人突發奇想，覺得如果讓Lizzy的身影出現在侏儸紀公園應該很有趣，於是把片中的迅猛龍替換成牠，嚇得片中的小孩子在廚房到處閃躲，結果這支影片獲得熱烈迴響，網友開始紛紛提供創作點子，讓Lizzy的網紅之路就此展開，雖然牠大概不知道自己是在演戲，只是在綠幕前與主人玩耍，但牠靠著生動的表情與動作，在網路上吸引了一票死忠影迷。

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