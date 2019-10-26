撞見19歲員工窩在公司煮飯 老闆得知內情感動到請他吃大餐

由於父親早逝導致家境貧困，哈比爾經常將薪水寄給母親當家用，老闆華特在知情後深受感動，邀請他到餐廳共進晚餐，並將這段感人故事分享到臉書上，引起上萬網友共鳴。（圖擷取自Facebook「Azri Walter」）

2019-10-27 00:21:41

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞有一位31歲老闆華特（Azri Walter），近日在下班後回到公司，意外發現19歲員工哈比爾（Habil）一個人窩在牆角煮飯，一問之下才得知，由於父親早逝導致家境貧困，哈比爾經常將薪水寄給母親當家用，華特聽完後深受感動，邀請哈比爾到餐廳共進晚餐，並將這段感人故事分享到臉書上，引起上萬網友共鳴。

綜合媒體報導，經營髮廊身兼網紅的華特21日傍晚回到店裡，撞見員工哈比爾蹲在牆邊用電鍋煮東西吃，因此向前表達關切，哈比爾坦誠地吐露自己的父親幾年前去世，剩媽媽一人獨力持家，為了減輕家中負擔，他離鄉背井到吉隆坡打工幫忙貼補家計，哈比爾表示，「這禮拜賺到的錢都交給媽媽了，雖然她從來沒主動跟我要錢，但我覺得應該要這麼做，她能用那些錢扶養我的弟妹」。

請繼續往下閱讀...

哈比爾自述完「窩在公司煮飯」的原因後，華特被其孝心所感動，給他一個擁抱為其打氣，並邀請哈比爾一起去餐廳吃晚餐，之後華特於臉書分享這段暖心故事，呼籲人們要對父母及時行孝，該文曝光感動了上萬網友，至今已有1.3萬人分享轉貼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法