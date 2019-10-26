為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

撞見19歲員工窩在公司煮飯 老闆得知內情感動到請他吃大餐

由於父親早逝導致家境貧困，哈比爾經常將薪水寄給母親當家用，老闆華特在知情後深受感動，邀請他到餐廳共進晚餐，並將這段感人故事分享到臉書上，引起上萬網友共鳴。（圖擷取自Facebook「Azri Walter」）

由於父親早逝導致家境貧困，哈比爾經常將薪水寄給母親當家用，老闆華特在知情後深受感動，邀請他到餐廳共進晚餐，並將這段感人故事分享到臉書上，引起上萬網友共鳴。（圖擷取自Facebook「Azri Walter」）

2019-10-27 00:21:41

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞有一位31歲老闆華特（Azri Walter），近日在下班後回到公司，意外發現19歲員工哈比爾（Habil）一個人窩在牆角煮飯，一問之下才得知，由於父親早逝導致家境貧困，哈比爾經常將薪水寄給母親當家用，華特聽完後深受感動，邀請哈比爾到餐廳共進晚餐，並將這段感人故事分享到臉書上，引起上萬網友共鳴。

綜合媒體報導，經營髮廊身兼網紅的華特21日傍晚回到店裡，撞見員工哈比爾蹲在牆邊用電鍋煮東西吃，因此向前表達關切，哈比爾坦誠地吐露自己的父親幾年前去世，剩媽媽一人獨力持家，為了減輕家中負擔，他離鄉背井到吉隆坡打工幫忙貼補家計，哈比爾表示，「這禮拜賺到的錢都交給媽媽了，雖然她從來沒主動跟我要錢，但我覺得應該要這麼做，她能用那些錢扶養我的弟妹」。

哈比爾自述完「窩在公司煮飯」的原因後，華特被其孝心所感動，給他一個擁抱為其打氣，並邀請哈比爾一起去餐廳吃晚餐，之後華特於臉書分享這段暖心故事，呼籲人們要對父母及時行孝，該文曝光感動了上萬網友，至今已有1.3萬人分享轉貼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
麥當勞冰淇淋機竟是「被故障」？前員工推特揭「真相」

麥當勞冰淇淋機竟是「被故障」？前員工推特揭「真相」
Facebook又全球大當機 粉專貼文消失

Facebook又全球大當機 粉專貼文消失
神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…

神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…
「一帶一路」漫畫列禁書 大馬：宣揚共產主義、危害安全

「一帶一路」漫畫列禁書 大馬：宣揚共產主義、危害安全
蛇姬林采緹主動加臉書好友？ 點進去竟是情色交友網站

蛇姬林采緹主動加臉書好友？ 點進去竟是情色交友網站
台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播