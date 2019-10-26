為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

產後暴肥到86公斤被夫嫌噁心！她剷肉40公斤變驚人正妹

南韓一名媽媽在生產後體重飆至86公斤，罹患產後憂鬱，更遭到不體諒她的丈夫嫌棄痛罵「妳好噁心」；她下定決心減肥後，成功減去了40公斤，成為人人稱羨，擁有火辣身材的辣媽。（擷取自IG「love__lean」）

南韓一名媽媽在生產後體重飆至86公斤，罹患產後憂鬱，更遭到不體諒她的丈夫嫌棄痛罵「妳好噁心」；她下定決心減肥後，成功減去了40公斤，成為人人稱羨，擁有火辣身材的辣媽。（擷取自IG「love__lean」）

2019-10-26 20:19:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名媽媽在生產後體重飆至86公斤，罹患產後憂鬱，更遭到不體諒她的丈夫嫌棄痛罵「妳好噁心」；她下定決心減肥後，成功減去了40公斤，成為人人稱羨，擁有火辣身材的辣媽。事後她向丈夫提出離婚，自行照顧女兒，並在社群網站上和網友分享他的心路歷程與減肥心得。

綜合媒體報導，辣媽Jiwon在個人YouTube頻道表示，5年前她懷孕罹患產後憂鬱症，加上自己本身是易胖體質，體重因此一路飆升到86公斤，不料丈夫不僅沒有安慰她，更嫌棄地辱罵她「妳好噁心」。

「我想擁有一個和樂融融的家」。為了健康以及挽回丈夫的愛，她下定決心減肥，頭一個月用各種不健康的方式減下了體重，卻馬上復胖；最後她靠著少量多餐的飲食方式，並勤於鍛鍊，在10個月減去40公斤。沒想到丈夫卻仍嫌惡地對她說「你好可怕」，讓她徹底死心。最後，Jiwon決定與丈夫離婚，並獨自扶養女兒。

瘦下來後，Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持；同時，她也遇到了一位愛她的男友，走上另外一段感情之路。

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon擁有人人稱羨的好身材。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon擁有人人稱羨的好身材。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon靠著少量多餐的飲食方式，並勤於鍛鍊，在10個月減去40公斤。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon靠著少量多餐的飲食方式，並勤於鍛鍊，在10個月減去40公斤。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon在IG上PO出減肥前後比對照。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon在IG上PO出減肥前後比對照。（擷取自IG「love__lean」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
勇！73歲阿嬤減重25公斤 練出一身肌肉

勇！73歲阿嬤減重25公斤 練出一身肌肉
月甩7公斤！林右昌重訓初體驗 嗆陳其邁「你會輸」

月甩7公斤！林右昌重訓初體驗 嗆陳其邁「你會輸」
逐捷運而居不是夢　通勤族掀移居潮

逐捷運而居不是夢　通勤族掀移居潮
阿嬤界的館長？曾胖到90公斤 73歲嬤減重練出超狂身材

阿嬤界的館長？曾胖到90公斤 73歲嬤減重練出超狂身材
謠言終結站》網傳薑黃素可減肥？ 中醫師：錯誤迷思

謠言終結站》網傳薑黃素可減肥？ 中醫師：錯誤迷思
台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播