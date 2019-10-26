產後暴肥到86公斤被夫嫌噁心！她剷肉40公斤變驚人正妹

南韓一名媽媽在生產後體重飆至86公斤，罹患產後憂鬱，更遭到不體諒她的丈夫嫌棄痛罵「妳好噁心」；她下定決心減肥後，成功減去了40公斤，成為人人稱羨，擁有火辣身材的辣媽。（擷取自IG「love__lean」）

2019-10-26 20:19:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名媽媽在生產後體重飆至86公斤，罹患產後憂鬱，更遭到不體諒她的丈夫嫌棄痛罵「妳好噁心」；她下定決心減肥後，成功減去了40公斤，成為人人稱羨，擁有火辣身材的辣媽。事後她向丈夫提出離婚，自行照顧女兒，並在社群網站上和網友分享他的心路歷程與減肥心得。

綜合媒體報導，辣媽Jiwon在個人YouTube頻道表示，5年前她懷孕罹患產後憂鬱症，加上自己本身是易胖體質，體重因此一路飆升到86公斤，不料丈夫不僅沒有安慰她，更嫌棄地辱罵她「妳好噁心」。

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「我想擁有一個和樂融融的家」。為了健康以及挽回丈夫的愛，她下定決心減肥，頭一個月用各種不健康的方式減下了體重，卻馬上復胖；最後她靠著少量多餐的飲食方式，並勤於鍛鍊，在10個月減去40公斤。沒想到丈夫卻仍嫌惡地對她說「你好可怕」，讓她徹底死心。最後，Jiwon決定與丈夫離婚，並獨自扶養女兒。

瘦下來後，Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持；同時，她也遇到了一位愛她的男友，走上另外一段感情之路。

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon擁有人人稱羨的好身材。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon開始經營YouTube頻道與IG，透過分享減肥心得、生活美照與媒體報導，獲得許多粉絲的關注與支持。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon靠著少量多餐的飲食方式，並勤於鍛鍊，在10個月減去40公斤。（擷取自IG「love__lean」）

Jiwon在IG上PO出減肥前後比對照。（擷取自IG「love__lean」）

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