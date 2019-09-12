阿嬤界的館長？曾胖到90公斤 73歲嬤減重練出超狂身材

2019-09-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名73歲的阿嬤喬安（Joan MacDonald），最胖的時候體重曾重達200磅（約91公斤），也讓她飽受各種病痛所苦。在接受女兒的指導後，喬安在兩年內減下60磅（約27公斤），並在IG開設專頁分享減重過程；此外，喬安也積極進行重量訓練，如今她已經是名擁有健美身材的超級阿嬤。

綜合媒體報導，喬安從2017年1月開始，跟隨健美模特兒的女兒蜜雪兒（Michelle MacDonald）的指導，每個星期健身5次，為了避免受傷，每次運動前她都會做足關節運動及有氧運動熱身，並從輕量運動慢慢加重，最後再花10至15分鐘拉筋；同時，喬安也按照蜜雪兒的菜單控制飲食。

喬安也於2017年7月，開始在社群網站IG上PO文記錄自己運動、訓練的照片與影片，鼓勵所有網友有志者事竟成。喬安IG專頁的主頁上就表示，「你無法讓時間倒轉，但你可以重新為它上發條！我的故事可以是任何人的故事，我在70多歲的年紀減掉27公斤，你也可以」！

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 16 日 上午 5:03 張貼

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