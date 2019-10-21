勇！73歲阿嬤減重25公斤 練出一身肌肉

2019-10-21 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕阿嬤好壯！加拿大安大略省73歲老奶奶麥克唐納（Joan MacDonald），在婚姻遭遇困難時選擇用吃減緩壓力，結果一路吃到198磅（約89.8公斤），幸好在女兒的幫助下制定了訓練計畫，花了1年的時間減掉57磅（約25.8公斤），不僅體重來到了141磅（約64公斤），老公也開始稱讚她的外表。

據《福斯新聞》報導，麥克唐納對於自己吃得那麼胖一直感到很沮喪，在經歷過人工膝關節置換手術後，上樓梯變得困難重重。老奶奶痛定思痛，請女兒教她如何用iPhone追蹤自己的鍛鍊和飲食狀況。

從2017年1月開始，麥克唐納每週會去健身房運動4次，並平衡攝取蔬菜和肉類，而不是她過去一直吃的甜食等高熱量加工食品。

1年過後，老奶奶的努力得到回報，除了體重恢復正常之外，生活周遭的年輕男女也紛紛稱讚麥克唐納的身材，讓她重拾自信心。更重要的是，她靠著運動擺脫了高血壓與高膽固醇的藥物。麥克唐納說，接下來她還要持續運動，因為人總是存在著進步的餘地。

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