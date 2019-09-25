月甩7公斤！林右昌重訓初體驗 嗆陳其邁「你會輸」

2019-09-25 21:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕因神似日本男星三浦春馬的年輕舊照曝光、立志減重的基隆市長林右昌，一個月來已經瘦身7公斤，今晚他首度到健身房嘗試重量訓練，在專業教練的指導下，接連體驗TRX、戰繩、胸推、深蹲等動作，林右昌直呼「有喘到」，會繼續努力。

林右昌的妹妹林宛姿在8月中曝光哥哥求學、當兵時的舊照，長相非常乾淨帥氣，身材清瘦，神似日本男星三浦春馬，引發瘋傳，林右昌為此決心要在3個月減重10多公斤，除了飲食清淡，也多次舉辦路跑直播，行銷基隆也推廣運動風氣。

林右昌說，一個月來他已經瘦了7公斤，但現在似乎碰到瓶頸，於是今天到健身房來尋求專業教練的指導，希望讓身體肌肉更扎實，離減重目標更近一點。

健身教練建議林右昌，減脂時蛋白多吃一點，運動以重訓搭配有氧，想要快點有成效，就做間歇運動，並示範如何做波比跳，林右昌做完直呼「有喘到」，他說，上一次跳這個已經是在工兵學校受訓的時候，當時有比念大學時胖一些，大約70公斤不到。

林右昌還提到，聽說行政院副院長陳其邁現在每天都在運動，「他好像說右昌是不是每天吃水煮蛋、青菜，看我可以撐多久，我要跟副院長講，我從宣示減重第一天，就吃到現在，配合運動、飲食，一個月瘦了7公斤，現在繼續努力，所以其邁不要跟我嗆聲，因為你會輸。」

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