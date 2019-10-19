《爐石戰記》禁賽事件發酵 美國國會正式發函譴責暴雪

2019-10-19 16:39

〔記者陳成良／台北報導〕美國大遊戲商「動視暴雪」（Activision Blizzard）宣布將一名香港籍選手從《爐石戰記》賽事中除名、禁賽，並沒收其獎金，同時也與兩名台灣賽評解約，引發全球玩家怒火，美國國會五名跨黨派參眾議員18日正式致函譴責動視暴雪，敦促其收回懲處定，並警告該公司要劃好賺中國錢跟捍衛美國民主價值的底線。

包括共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員魏登（Ron Wyden），以及民主黨眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與馬里諾夫斯基（Tom Malinowski），還有共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），共同在這封信函上簽名。

這封寫給動視暴雪公司總裁考提克（Bobby Kotick）的信中說：「您的公司聲稱捍衛「個人表達想法和觀點的權利」，但是你們自己的很多員工都認為，動視暴雪懲罰吳先生的決定與這些價值背道而馳。」

本月稍早，香港選手吳偉聰（網名Blitzchung）贏得遊戲「爐石戰記」亞太區大師職業賽。在賽後採訪中，他頭戴象徵抗爭者的護目鏡，喊出「光復香港，時代革命」的口號。

動視暴雪公司隨後宣布，取消吳偉聰的獎金並禁賽1年。2名為聰哥鼓掌的台灣主播也被解除合作。公司隨後將處罰減輕到禁賽6個月，並恢復了吳偉聰的獎金。

議員們在信中說，「動視暴雪受益於中國不斷增長的電競市場，也受益於中國最大的科技公司騰訊的投資。 您和您的公司無疑都知道，中國政府利用其經濟規模和力量壓制他們不讚同的觀點。」

信中說：「你們令人失望的決定會在那些想要利用這個平台促進人權和基本自由的玩家中產生寒蟬效應。」

5位國會議員除敦促動視暴雪收回懲處決定外，並警告該公司要劃好底線，在賺中國錢跟捍衛美國民主價值之間找到平衡點。

另外，這5名國會議員同一天也致函蘋果公司執行長庫克，對蘋果公司下架了可追蹤香港警力部署的手機應用程式「HKmap即時地圖」APP的決定表示失望。 在兩封信中，議員們希望這2家公司未來能抵禦中國政府的干預。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法