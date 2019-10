暴雪大轉彎！美《爐石》選手舉挺港標語 也遭禁賽半年

2019-10-16 22:40

〔即時新聞/綜合報導〕來自香港的選手「聰哥」blitzchung日前因高呼挺港口號遭處分,事後美國大學生也在《爐石戰記》大學秋季冠軍聯賽中秀出「Free Hong Kong,Boycutt Blizz(自由香港,抵制暴雪)」標語。原先他們被官方通知「不必受罰」,讓暴雪娛樂挨轟「根本是雙重標準」,如今暴雪態度大轉彎,決定也將給予這些學生「禁賽半年」的處分。

卡牌遊戲《爐石戰紀》比賽中來自香港的選手「聰哥」blitzchung,日前獲勝後受訪時頭戴護目鏡與防毒過濾面罩,並高呼「光復香港,時代革命」口號,讓《爐石戰紀》隸屬的暴雪娛樂公司最後給予「聰哥」半年禁賽;以及當日2名台灣賽評半年內不合作的處分。

不過之後美利堅大學《爐石戰記》代表隊成員卻發文 爆料,他們也在《爐石戰記》大學秋季冠軍聯賽中秀出「Free Hong Kong,Boycutt Blizz(自由香港,抵制暴雪)」標語,不過主辦單位TeSPA對於他們在比賽直播中舉起挺港標語等情事卻是「不會做出懲處」,並且將安排下一場比賽。

此事讓代表隊成員痛批暴雪「根本是雙重標準」並呼籲抵制,他們認為在美國舉挺港標語不用受罰,但在香港卻必須被嚴懲,證明了港籍選手「聰哥」Blitzchung是因為中國控制才遭嚴懲。

暴雪接收到許多網友的批評,今(16)日態度大轉變。其中一名選手就在推特上透露,自己收到禁賽信件,從原先的不處分改為禁賽半年的處分。該名選手對此表示接受懲罰,並感謝所有選手都能受到公平的對待。

代表隊成員推特貼文

Happy to announce the AU Hearthstone team received a six month ban from competition. While delayed I appreciate all players being treated equally and no one being above the rules. pic.twitter.com/mZStoF0e0t