暴雪除名香港選手遭批「舔中」 自家員工不滿發起罷工

2019-10-10 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕「暴雪娛樂」旗下遊戲《爐石戰紀》的香港選手「聰哥」，日前在受訪時戴上護目鏡及防毒面罩，喊出「光復香港，時代革命」，被官方從大師職業賽除名，並沒收所有獎金，2名台灣賽評也遭開除，此事件造成玩家社群強烈反彈，一部份暴雪員工也在週二（8日）下午發起罷工，抗議公司決定。

根據《每日野獸》的報導，從上午10點開始，來自暴雪各個部門的員工聚集在加州總部的獸人戰士雕像前抗議，有2名員工向記者表示，罷工人數波動，從10幾人到30人不等，通常在接近傍晚時離開。2名員工說，暴雪的行政高層可以從辦公室俯瞰到員工示威的廣場；公司尚未對有抗議行為員工採取任何行動。

其中一位資深員工告訴記者，「公司對該選手採取的行為令人震驚，但不令人意外。暴雪在中國賺了很多錢，但無法無法恪守我們的價值觀，造成公司如今的尷尬處境。」

另一名暴雪員工說，「我很失望，我們希望全球各地的玩家玩暴雪的遊戲，即使是要政治中立，也不能採取這樣的判決。」

一個自稱是暴雪員工的網友在Reddit發布了一張照片，顯示大約有20幾個人參加罷工，幾名員工拿著象徵香港民主運動的雨傘，2名員工向記者證實，這張照片是真的。

目前，暴雪公司沒有回應記者的提問。

而對於暴雪的做法，美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）與民主黨參議員魏登（Ron Wyden）皆公開批評。魏登在推特痛批，暴雪表現出「願意羞辱自己來取悅中共」的態度；魯比歐則說「不生活在中國的人卻要自我審查，否則將面臨解雇與停職」，中國把商業市場當成壓制言論自由的手段。

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