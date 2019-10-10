替港選手發聲！ 美國知名賽評退出《爐石》世界大賽轉播

美國知名賽評Brian Kibler（左）表示，已退出今年暴雪嘉年華上舉辦的大師職業賽世界總決賽轉播工作。（擷取自Brian Kibler推特）

2019-10-10 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕《爐石戰記》大師賽香港籍選手「聰哥」Blitzchung遭暴雪禁賽事件延燒。對此，美國知名賽評卡伯拉（Brian Kibler）表示，已退出今年暴雪嘉年華上舉辦的大師職業賽世界總決賽轉播工作，「我無法在攝影機畫面中，掛著微笑默認這個判決」。

「聰哥」日前在暴雪娛樂旗下《爐石戰記》比賽獲勝後，戴上面罩高喊「光復香港，時代革命」，結果遭暴雪以違反規章為由除名，暴雪還以相同原因，與轉播該場賽事的2名台灣賽評解約。

對此，卡伯拉今日發表聲明指出，他可以理解官方不希望比賽成為政治宣傳工具，而對聰哥做出處分。他自己也常常對美國政治發表看法，不過上了台就代表暴雪，若他在台上評論是否要彈劾川普，那被當作拒絕往來戶也是很正常的。不過，卡伯拉指出，官方若是處以罰款、短暫禁賽還可以理解，但是退賽加上沒收獎金又禁賽一年的處分就相當不公平。

卡伯拉認為，官方對聰哥的處分顯然是另有原因，「簡直在有人強烈要求下做出的懲罰」，他指出，「這次重罰讓人感覺到，就是有人堅持要暴雪拿聰哥做示範，除了殺雞儆猴，更像是要安撫對此抗爭表達不滿的人」。

卡伯拉指出，他無法接受官方這種安撫行為，當他看到懲處內容時，立刻聯絡暴雪，表達要退出在一年一度的暴雪嘉年華盛會上舉辦的大師職業賽世界總決賽轉播工作。卡伯拉更說，若這項判決沒有改變，他將繼續抵制以後的大師賽。「我無法在攝影機畫面中，掛著微笑默認這個判決」。

Brian Kibler聲明全文請點此

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