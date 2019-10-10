又跪了？ 傳暴雪禁「挺港」遊戲ID、鎖帳號阻止玩家抵制

2019-10-10 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕知名遊戲廠商「暴雪娛樂」日前除名一名在《爐石傳說》聯賽，公開支持反送中的香港選手「聰哥」，此舉造成玩家社群憤怒，引發抵制活動。有多名參與抵制的玩家發現，當他們試圖刪除遊戲帳號時，暴雪的系統會將其鎖定，導致無法刪除帳號；另外，有玩家想將名稱（BattleTag）改成「挺港」用語時，會因違反命名規則而無法更改，玩家不滿情緒持續延燒，痛批暴雪為了「舔中」而擴大言論審查。

根據《Reclaim The Net》網站報導，多名參與抵制暴雪的玩家發現，當他們嘗試刪除其帳戶時，系統會顯示一條訊息，內容為「由於嘗試次數過多，認證方法已被鎖定，請嘗試另一種驗證方法」，將帳號鎖定，導致玩家無法登入，也無從刪除帳號。有些玩家指控，暴雪為了防止抵制活動擴大，以這種方式來阻止玩家刪除帳號；有些玩家則認為，可能是刪除帳號的人太多，導致系統負荷不堪。

而在美國論壇《reddit》上，也有網友發現，想將遊戲名稱改成「FreeHongKong」時，卻以違反「暴雪命名規則」被拒絕，讓美國玩家痛批，留言酸「因為你在促進民主自由，違反他們未明文的規定」、「垃圾暴雪」。

So now Blizzard have disabled ALL FOUR authentication methods to actively stop people from deleting their accounts. This is beyond disgusting. Spread awareness of this. #BoycottBlizzard pic.twitter.com/AyUiABgMXD — Charlotte Mather （@Espsilverfire2） October 9, 2019

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