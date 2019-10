又跪了？ 傳暴雪禁「挺港」遊戲ID、鎖帳號阻止玩家抵制

2019-10-10 13:34

〔即時新聞/綜合報導〕知名遊戲廠商「暴雪娛樂」日前除名一名在《爐石傳說》聯賽,公開支持反送中的香港選手「聰哥」,此舉造成玩家社群憤怒,引發抵制活動。有多名參與抵制的玩家發現,當他們試圖刪除遊戲帳號時,暴雪的系統會將其鎖定,導致無法刪除帳號;另外,有玩家想將名稱(BattleTag)改成「挺港」用語時,會因違反命名規則而無法更改,玩家不滿情緒持續延燒,痛批暴雪為了「舔中」而擴大言論審查。

根據《Reclaim The Net》網站報導,多名參與抵制暴雪的玩家發現,當他們嘗試刪除其帳戶時,系統會顯示一條訊息,內容為「由於嘗試次數過多,認證方法已被鎖定,請嘗試另一種驗證方法」,將帳號鎖定,導致玩家無法登入,也無從刪除帳號。有些玩家指控,暴雪為了防止抵制活動擴大,以這種方式來阻止玩家刪除帳號;有些玩家則認為,可能是刪除帳號的人太多,導致系統負荷不堪。

而在美國論壇《reddit》上,也有網友發現,想將遊戲名稱改成「FreeHongKong」時,卻以違反「暴雪命名規則」被拒絕,讓美國玩家痛批,留言酸「因為你在促進民主自由,違反他們未明文的規定」、「垃圾暴雪」。

So now Blizzard have disabled ALL FOUR authentication methods to actively stop people from deleting their accounts. This is beyond disgusting. Spread awareness of this. #BoycottBlizzard pic.twitter.com/AyUiABgMXD