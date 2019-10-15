勇武派抗爭受遣責 港作家：人民暴力是對暴政的回答

2019-10-15 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭運動持續延燒，暴力衝突不斷升級，更有勇武派示威者挺身對抗配有真槍實彈的武警，卻反遭港府嚴厲痛斥。對此，香港作家顏純鈎今（15）日以「我對暴力的重新認識」為題，談論他對勇武派使用暴力的看法。

顏純鈎首先提到，「人民的暴力是對政府暴政的回答」，政府以暴力鎮壓人民抗議，人民就以暴力回答你。當政府蠻不講理，無視民意，以政權暴力施之於人民時，人民有權用暴力和他說話。不要用一般性簡單化去譴責民間暴力，要問這些暴力的來歷，要問政府是否違法施暴在先，要問除了暴力，人民還有什麼辦法去回應政府的血腥鎮壓。

第二，「是香港警察先用暴力對付和平示威的市民」，反送中以來，從來都是政府先啟用暴力，先無差別使用暴力，才引發市民使用暴力、提升暴力。他更提到，不同派別的市民之間，暴力也是由建制先動用的，元朗黑社會是最先出現的民間暴力，其後是福建幫暴力，可以說，勇武派的暴力，從一開始就是被建制暴力逼出來的。

第三，「暴力破壞與暴力傷害有本質不同」，他認為，目前政府與民間的暴力有2種方式，一是對設施破壞，二是對人身的傷害。「勇武派對政府和某些機構施暴破壞，是面對警察強烈暴力的無力感的轉移」，然而「警察對平民的傷害，都涉及侵犯基本人權，涉及對生命的傷害、對尊嚴的踐踏」，二者不可同日而語。

第四，「政府帶頭以暴力犯法，就無法制止民間暴力」，政府對人民施暴是製造仇恨，人民對政府還以暴力，是以暴力復仇。政府公然放肆施暴，人民只能束手身受，政府早就失去理性了，還要求人民理性，那是沒有天理的事。「我們如果沒有親身在前線遭遇警察的暴打，沒有被性侵被失踪，我們就沒有權利譴責勇武派的暴力」。人家在前線冒死抗爭，我們在後方扮斯文理性說風涼話，那只是「站著說話不腰疼」。

最後，顏純鈎提到「暴力是無可奈何的選擇，止暴的主動權在政府手上」，政府期望以暴力來止暴，恰恰導致民間暴力更普遍、嚴重。政府要制止社會動亂，唯一的辦法是先約束自己的暴力，然後收拾法治，才能慢慢減少直至杜絕民間的暴力，否則暴力將無日無之。

顏純鈎強調，政府的暴力不收斂，沒人可以預測勇武派的暴利可以到何種程度，「在譴責民間暴力之前，我會先譴責政府的暴力，在要求民間止暴之前，我會先要求政府止暴」，政府用什麼暴力對待人民，人民就用什麼暴力回答你，我認為這是正當的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法