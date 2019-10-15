港警拘捕智障男 社工控會面遭阻 逾15小時才允送醫驗傷

2019-10-15 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續4個月，港警暴力鎮壓不斷升級，香港社會工作者總工會指出，近日有一名中度智障人士遭捕，但社工被通知前往協助時才發現，該名被捕的事主後腦、肩膀、門牙等多處受傷，但詢問警方時，負責警員卻堅稱事主沒有受傷，且警方還一度拒絕社工與事主會面，甚至直到事主被捕超過15小時後才被送往醫院驗傷，但也沒有「合適成人」陪伴，諸多舉措都引發社工質疑，警方意圖隱瞞對他們不利的事實。

據《香港01》報導，香港警方14日於記者會上指稱，12日晚間在旺角太子道西及彌敦道交界發現有人非法集結，且疑似有人用雷射光線照射警員，警方於現場逮捕3名男子，其中包含1名32歲男子，從其身上也有檢獲一支懷疑鐳射筆，警方將他們依涉嫌「違反《禁止蒙面規例》」、「非法集結」及「襲警」逮捕。

警方在記者會上雖稱，知道該名32歲男子為精神上無行為能力人士（MIP），並有盡到安排社工、律師，以及安排男子到醫院就醫等處理。但根據香港社會工作者總工會在臉書發文指出，社總律師是在13日凌晨2點多接獲警方通知，希望能找到該名事主的社工。社工接獲通知後於凌晨2點45分趕到警署，並從律師方面得知事主的後腦、肩膀、門牙等多處都有受傷，但社工詢問負責員警時，員警卻稱事主沒有受傷，事主也沒表示須要送院治療；但社工質疑事主為MIP，無法自行判斷是否需要入院，且兩名警員還一直堅稱事主沒有受傷，要求警員提供委任證也被拒絕。

社工也指出，之後警署當值官會見社工，才承認電腦有紀錄被捕人士受傷，會再觀察是否需要送院，但到13日早上11點半，事主的社工到警署要求與事主會面時，卻又遭到警方拒絕，當時律師表示，「被捕人士已驚恐至不斷顫抖了」，社工卻無法提供情緒支援。直到中午12點，事主被捕超過12小時後，警方才稱事主要見醫生，下午1點則向社工表示已帶事主去看醫生及吃藥，但仍不清楚是否有送院。

社工也指出，在事主被捕超過15小時後，仍未被送醫院驗傷，直到13日下午3點多，在事主被捕18小時後，社工才終於得以與事主見面，但當時卻又被告知事主已被送往醫院，社工質疑就醫過程沒有「合適成人」陪伴，質疑警方「是否希望盡快處理MIP表面的傷勢，以避免讓人發現他們曾傷害MIP呢？」最終在13日晚間11點，事主在被羈留超過24小時後才獲釋，但針對警方在過程中遲未安排社工擔任「合適的成人」陪伴被捕人士，社總則與立法會議員張超雄、邵家臻及多個社福組織，於14日致信警務處處長盧偉聰，嚴厲譴責警方嚴重違反指引。

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