真是解放軍？ 港警「北方口音」露餡：趕緊走了嘿

2019-10-15 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察暴力鎮壓場面持續上演，近來多起年輕示威者無故失蹤、自殺，甚至「被自殺」的案件發生，疑似是解放軍假扮香港警察的畫面也不斷流出。日前有網友上傳一段清晰影片，顯示港警身穿速龍小隊制服，卻疑似聽見口中傳來中國北方口音，令許多網友感到震驚，不過也有網友質疑影片真實性。

香港「反送中」抗爭事件造成多起年輕人失去生命，港警開始使用真槍實彈，以暴力清場，且有外媒真實拍攝到大批解放軍駐港畫面，令網友懷疑是否有解放軍混入港警隊伍，執行暴力鎮壓的命令。

有網友10日在推特帳號發布一段影片，影片可見港警「疑似帶有北方口音」，對著後方其他港警呼喊「趕緊走了嘿」、「走了，走了，趕緊的」，並且邊走邊發射子彈，朝示威者聚集處前進。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，有中國網友留言指出，「確實是大陸公安來了」、「即使是大陸公安都很正常啊」；不過也有網友質疑影片真實性，認為這段影片遭後製配音，指出該港警是說「快D走啦喂」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法