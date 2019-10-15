「港警止暴很辛苦」 建制派議員：可聘祖國退休軍警協助

2019-10-15 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續4個月，港警暴力鎮壓不斷升級，但香港建制派立法會議員何君堯14日接受中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進的專訪時卻稱，香港警隊「止暴制亂」很辛苦，在人力不足時可不限人數與國籍增加臨時警務人員，包含中國退休軍警也可聘用。

根據胡錫進在微博發布的專訪影片，胡在訪問何時提到，香港應如何止暴制亂，何說目前示威者做的事比以前還要激烈，分布的地方也比較廣，已不能小看，香港警隊最近也很辛苦，若人手真的不夠，可依據「警隊條例」第24條，由警務處長聘用臨時警察，對象不限定具有香港永久居留權的居民，何並稱「包括我們祖國退役的軍人、退役的武警，也是可以通過這個條例引進來」，並強調此舉不影響國家對香港的高度自治，也不會被說「指手畫腳」。

何君堯也說，目前止暴制亂好像有讓亂象稍微平靜下來，但這只是假象，若不面對「港獨」這個基本問題、掃除這個餘毒，那將來還會再「發病」，那就不好了。何也強調，他一直以來的立場都是反對港獨，對於任何會衝擊《基本法》的也都予以說不。

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