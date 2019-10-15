痛批濫權施暴 台聯籲禁港警入境

2019-10-15

〔記者王冠仁／台北報導〕香港反送中抗議中屢傳出港警濫權施暴，引來國際齊聲痛罵。台灣團結聯盟痛批港警行徑宛如「變態獸行」，昨天下午在移民署大門外焚燒中國五星旗抗議，還呼籲移民署應立即禁止具備中國公安、港警、速龍小隊等背景者入境，別讓台灣變成香港。

台聯成員昨痛批，港警曾逮捕參與抗議的十二歲少女，十五歲陳姓少女參加抗議後不久，成為一具全裸浮屍。本月十日，香港吳姓女大生揭露自己曾被港警性侵，當晚香港沙田馬路中央又出現一具墜樓女屍，港警的行徑根本是「變態獸行」。

此外，自六月十二日至今，港警共拘捕兩千三百七十六人，其中超過三成是未成年者。抗議者當中還發生一○八起自殺案，又以「墜樓」占大多數，這些遺體事後都被火速火化，疑點重重。

由於台聯抗議未事前申請，還當場焚燒中國五星旗，轄區警方隨即以滅火器撲滅並準備舉牌警告；台聯成員遞交陳情書給移民署後就離去，沒有脫序行為發生。

移民署︰若違法將不許來台

移民署說，只要認同民主價值且符合法規者，均歡迎申請來台，但香港居民若有「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第九條所規定，「現（曾）有事實足認為有犯罪行為」，或「現（曾）有危害國家利益、公共安全、公共秩序、善良風俗或從事恐怖活動之虞」的情形，將不予許可來台，未來也將加強個案審查。

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