香港人反抗》怪怪的！少女泳將生前監視錄影 同學「不收貨」

2019-10-14 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港調景嶺香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖，上月22日被發現浮屍油塘海面，引發香港社會高度關注。由於19日失蹤前，陳生曾涉足校園，今日在學生與市民要求下，校方公開上月19日晚間的監視器畫面，並聲稱畫面為未經剪輯的原始畫面。不過，由於畫面包括秒數跳動異常以及校方三次在播放陳生搭電梯中途畫面時，畫面皆於相同時間中斷，且校方拒絕繼續播映，引起現場人士憤怒，經過最後通牒時間，仍未獲校方回應，部份人士遂破壞校園設施。

綜合香港媒體報導，香港警方日前稱，學校監視器畫面顯示，陳彥霖在9月19日晚上，將自己的財物「掉在校園，赤腳向海濱公園走去」。警方稱，陳生家人認為陳生之死並無可疑。

今日上午有大批學生以及市民要求校方12點半前公開監視器畫面，直到下午4點多，校方於公開場合放映監視器中含有陳生的片段，並指播放的監視器畫面為未經剪輯的原始畫面。

第一段影片中背景為停車場，現場人士發現畫面右上角的時間在「18:58:56」時，跳至57秒，卻又再跳回56秒，有同學質疑畫面經過剪輯。校方承認有畫面時間跳躍的情況，不過並不清楚原因，僅表示可能是訊號問題，不涉及修改。

校方播映的第二段影片則是有關陳生搭乘電梯的畫面。現場人士指出，每當播到電梯門正在開啟時（顯示時間：17:51:06），連續三次畫面卻都不再繼續，且當畫面繼續播映時，出現不連續的情況。有同學質疑為什麼三次都停在同樣的時間，且未有陳生出電梯的畫面。現場人士要求校方繼續播放該片段，惟校方堅決不肯播放。最後更拔除設備線以及筆電的外接硬碟，接著聲稱外接硬碟在混亂中遺失。

目前，校方仍與學生談判中，學生方面要求，倘若30分鐘內校方不全面公開監視器畫面，則行動將會升級。最後，由於截止時間已過，仍遭校方拒絕，部份人士大肆破壞校園內設備，灑水系統亦啟動。

稍晚，有消息指出，有人從保安室將電腦運走。

另外，有市民約於晚上7時許，到校內設下的祭壇拜祭陳彥霖。

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