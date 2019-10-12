15少女全裸「溺斃自殺」？ 杜汶澤沉痛：港警別再騙

2019-10-12 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕曾多次參與反送中運動的15歲女學生陳彥霖的遺體在海上被尋獲，港警堅稱是自殺溺斃。對此，向來敢言、批判時事的港星杜汶澤，今（12日）以「致全港29268名警務人員」一文質疑，這名女學生深諳水性，且在被尋獲時遺體竟然全裸，甚至遺體身分確認後遭匆匆火化，他沉痛說道，「她才15歲」，更語重心長的呼籲港警，若明知事態可疑，仍選擇緘默、袖手旁觀，根本是造孽。

杜汶澤今天在臉書發文 ，語重心長地說，如果一名深諳水性的女子的遺體全裸在海上被尋獲，並在警方向媒體確認身分後的隔天，遺體迅速被火化，而諸位港警仍不覺有疑、判定以上可疑事跡仍屬合理，那根本就是在侮辱自己的智慧及專業知識。

杜汶澤強調，如果和他一樣也認同少女的死因存有嚴重疑點，但卻選擇緘默的港警，也就等同於幫兇，會受到報應。

杜汶澤沉痛說道，「她只有15歲」，並要港警不要再自欺欺人、繼續幻想自己是無辜的。杜汶澤相信，幫兇也會遭受業報，沒有任何一個人能因為擁有特權而能夠逃過業報。他最後以「一名祈願『炒車』（撞車）的熱心市民」署名結尾。

對此，網友深感哀戚，「年紀不是最大的無力感，而是她本來對生命的希望，報讀課程打算重新生活，但竟然被自殺」。

臉書粉專「黑色島國肥宅陣線」昨（11日）也悲痛指出，「一個可以從5公尺高跳下水游泳，還能自己上岸的校隊泳將，怎麼可能會溺死？即使要自殺，誰要跳海自殺的時候會把全身脫光？這根本是被港共極權給先姦後殺！再被自殺！而且還被急著火化！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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