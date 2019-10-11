滅跡？港警稱15歲少女浮屍無可疑已火化 美組織揭中共手段

2019-10-11 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前在香港九龍油塘魔鬼山附近海面發現的全裸浮屍，已證實為15歲少女陳彥霖，警方駁斥任何網傳說法，初步解剖後認定死因無可疑，現遺體已火化。但香港一連串疑點重重「自殺」事件，有自稱AI權威的美國組織出面揭露這些死者「被跳樓、跳海」的內幕。

據《立場新聞》報導 ，9月22日在香港油塘魔鬼山附近海域所發現的全裸浮屍，起初警方通報稱「身高1.5米、長金髮，推斷年齡25至30歲」，但現在警方已和家人連繫，確認為15歲失蹤少女陳彥霖。

警方駁斥網路所傳「殺害被捕人後棄屍大海」的說法，強調死者並無因反送中示威而被逮捕過，初步調查後認為死因無可疑，也無被性侵跡象，目前已火化。

據《大紀元》「新聞拍案驚奇」節目報導 ，傳有死者友人透露，曾多次參加反送中運動的陳彥霖並無自殺動機，失蹤前也曾和友人通訊。況且15歲的陳彥霖是游泳健將，曾參加過跳水校隊，若選擇輕生，為何會脫光衣物成為「裸屍」？

「新聞拍案驚奇」引用其所稱美國「AI權威機構」（The AI Organization）的文章，指控中國利用臉部、聲音及其他生物辨識技術，可用於掃描、跟蹤、追捕、隔離、逮捕民眾，且遍布日常生活，包刮手機、網路、智慧家具和汽車、監視系統等。

文章中更指控中共早已在港警內部署自己的「準軍事部隊」，以AI臉部辨識技術定位學生後，將女性學生囚禁在警局和警車內，甚至遭到多人性侵。

文章中直言這些所謂「港警」事實上是中國所派的警察或情資人員，他們在性侵或毆打受害者致死後，宣稱其為是自殺並「毀屍滅跡」。

據悉，香港連續有自稱遭港警性侵或虐待的受害者，具名或不具名出面爆料，多起跳樓、浮屍的身分也漸漸浮出檯面，為香港警民間緊張關係再度蒙上一層陰影。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法