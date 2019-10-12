15歲少女泳將變浮屍 港警堅稱自殺

2019-10-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在反送中抗爭導致警民衝突白熱化之際，當地最近頻現海上浮屍，上月廿二日更驚見全裸女性遺體漂流油塘魔鬼山附近海面，港警九日證實死者乃上月十九日失蹤的職業訓練局香港知專設計學院十五歲女學員陳彥霖，但稱家屬確認其死無可疑之處，故已於十日將遺體火化出殯。但全案疑點重重，因陳女生前為訓練有素的游泳跳水健將，即使有意自殺亦無須全裸，加上她曾多次參加「反送中」示威活動，不排除性侵他殺、警方涉案的可能性。

少女為跳水健將 前天已火化

根據陳彥霖親友上月廿四日透過網路發布的尋人啟事，她十九日當天曾與兩位女性友人聚會，並相約隔天一起上學；彼此直至下午五時還有聯絡，之後不再有消息，隔天早上致電也找不到人。隨後，港鐵調景嶺站職員回電，因該站撿到陳女行動電話與畫簿；她的另一支手機、身分證及學生證則在校內尋獲。陳女家屬廿一日才報人口失蹤案。

根據警方文件，水警廿二日在油塘魔鬼山附近海面撈到一具身分不明的女浮屍，死者疑似溺水而死。但香港《蘋果日報》根據多方情報得知，港警在陳女失蹤一週內就已確認浮屍身分，九日終於承認，死者正是陳女。

但她的好友懷疑溺斃說法，因陳彥霖擅長游泳，更能從五米高台跳水再游泳上岸。網友十一日上午在香港知專設計學院發起悼念活動，她的同學當場呼籲校方公開閉路電視錄影資料以還原真相。

警稱少女赤腳走向海濱

民主黨立法會議員涂謹申認為，公眾目前難以信任港警，家屬應透過司法裁判官要求警方釐清疑點。警察公共關係科署理總警司江永祥十一日下午在記者會上說，陳女生前不曾因「反送中」被捕，校方提供的監視攝影畫面亦顯示她在十九日晚間返校留下物品後，赤腳朝附近的將軍澳海濱公園走去，解剖報告更說明死者無外傷或遭性侵跡象，惟真正死因有待確認。他強調，經警方與死者家人了解後，已確認全案無疑點，但礙於當事人隱私，警方不便透露其他細節。

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