香港浮屍案很離奇！網分析6疑點：屍體新鮮、水警勤快...

2019-10-13 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，警民衝突越演越烈，近日更頻傳可疑「自殺」事件，其中浮屍案件激增，更讓香港民眾人心惶惶。有自稱是香港消防人員的網友便撰文分析，透露近幾個月的浮屍數已是十年來總和，且近期的浮屍案例通常是沒人報警，屍體就很快被發現，且屍體新鮮，五官很完整，在屍體變形前就浮上水面，有可能是更之前就死了。

反送中活動持續4個月以來，香港離奇命案頻傳，除了自殺案件節節攀升，近來更頻傳浮屍案件。有民間學者指出，6月12日到9月10日，香港一共有109件自殺案。8月21日到8月31日，自殺案突然飆升至18人，在831太子站事件後，自殺案件更是高達49件。

在浮屍案件中，近期最被外界關注的，則是上月19日失蹤的職業訓練局香港知專設計學院15歲女學員陳彥霖，因為她生前是訓練有素的游泳跳水健將，且在失蹤數日後，於上月22日才突然在油塘魔鬼山附近海面被發現，發現時遺體還全裸，引發外界猜疑。

相關事件在引發網友討論之餘，近日網路也出現一篇文章，內容自稱是香港消防人員的網友針對浮屍案件分析，提出6點質疑，相關內容也被鄉民分享到PTT，包含：

1.做了十幾年的消防船經驗，近幾個月的浮屍數，是十年來總和。

2.以前水警不會做打撈屍體的工作，都是消防人員。水警船只能用手撈，很容易造成遺體不全，有礙調查結果。最近水警卻搶著做，令人不解。

3.以前如果有水警打撈屍體，通常放在水警基地後，他們會立即叫救護車接走，但最近水警主動接手，並自己處理打撈的後續工作，忽然變勤快了。

4.以前出動打撈屍體一定是有原因的。通常是收到有人報警，消防收到報警後開始搜索海面，通常需要搜索62小時。最近發現的浮屍案例全部都沒有人報警，都沒經過海面搜索，就已經發現了屍體。

5.淹死後的屍體，屍體通常會在30小時左右才浮面，但負責打撈海怡女屍的同事透露，屍體新鮮，五官很完整，也就是屍體浸海中的時間不長，大概4-5個小時，這麼短時間屍體為何浮出水面？打撈的人推斷，可能很早就死了。

6.其實所有消防、水警夜晚上很少會出海打撈屍體，但最近有同事說，看到水警夜晚用車載人到停泊基地，7-8人上一隻船，1人上一隻船，然後出海。在消防沒收到任何要求打撈屍體的報警時，水警他們是怎麼知道有屍體要打撈的？

這些內容也引發網友熱議，紛紛留言表示「短時間內這麼多人自殺 合理質疑」、「真的太多港警預知屍體案」、「真的很難過」、「裸體跳海自殺這實在太鬼扯了，鬼才信港警」，也有人認為「共產黨就是故意這樣 讓港民恐懼 不敢上街」、「超明顯的，現在就是根本不演了」、「中共開始私底下鎖定目標殺人了」等。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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