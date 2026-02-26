佛州快艇闖古巴領海爆槍戰 船上4死6傷、美方要調查

古巴政府指出，一艘來自美國佛州的快艇在進入古巴水域後向古巴巡邏隊開火，古巴部隊開火反擊，造成快艇上4死6傷，美國國務卿魯比歐已知悉此事，表示美國目前正在蒐集相關資訊。（法新社）

古巴政府25日指出，有一艘來自美國佛州的快艇在進入古巴水域後向古巴巡邏隊開火，古巴部隊開火反擊，造成快艇上4死6傷。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已知悉此事，表示美國目前正在蒐集相關資訊，確定受害者是否為美國公民。

綜合外媒報導，古巴內政部在聲明中表示，這艘註冊在美國佛州的快艇於25日駛入古巴北部領海時，古巴邊境部隊上前盤查，隨後古巴部隊遭到船上人員槍擊，古巴部隊隨即開槍還擊。雙方交火後，快艇上共4死6傷，另有一名古巴部隊指揮官受傷。快艇上人員則是國籍不明。

目前還不清楚這艘船及其船上人員在古巴水域的活動目的。古巴外交部在聲明中強調，古巴政府正在「維護國家主權，確保區域穩定」。

美國國務卿魯比歐已經知悉此事，魯比歐認為，這起事件可能是多種因素造成的，美國不會僅僅依賴古巴當局提供的資訊。魯比歐強調：「總而言之，像這樣在公海上發生槍戰非常罕見。這種事不是每天都會發生的。」

此外，美國副總統范斯（JD Vance）提到，魯比歐已向他報告此事，他強調白宮正在密切關注此事件，「希望情況不會像我們想的那麼糟糕」。

