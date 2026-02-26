為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    憂美國攻擊伊朗！路透：沙烏地已提高石油產量防止斷供

    2026/02/26 07:10 即時新聞／綜合報導
    2名消息人士透露，沙烏地阿拉伯正提高石油產量及出口量，以防美國攻擊伊朗導致中東石油供應中斷。圖為沙烏地阿拉伯境內油田。（路透資料照）

    路透25日引述2名消息人士報導，作為應變計劃的一部分，沙烏地阿拉伯正提高石油產量及出口量，防止美國一旦攻擊伊朗，將中斷中東的石油供應。

    路透報導，美國總統川普（Donald Trump）表示，他考慮對伊朗發動攻擊，迫使伊朗領導人同意限制核子計畫的相關協議。過去數週，美國已在中東集結大量軍力。

    去年6月，美軍空襲伊朗境內核設施之際，沙烏地阿拉伯便曾提高石油出口量至日均約50萬桶，將更多原油運往海外儲存。2名消息人士透露，今年的計畫與2025年相當類似。

    消息人士稱，沙烏地阿拉伯提高石油產量是為了應對緊急情況，以促進出口。其中1名消息人士稱，如果未發生任何意外情況，沙烏地阿拉伯將逐步縮減產量，以符合其在石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）的配額。

    伊朗石油產量佔全球3%以上，德黑蘭近日不斷強調將對任何攻擊事件進行報復。戰爭可能牽連中東其他地區的石油供應狀況，包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋和科威特的原油，以及卡達的天然氣均有極高風險受波及。

