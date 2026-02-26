習近平談到台灣「呼吸沉重」！紐時曝川普和黃仁勳對話內幕

報導指出，川普去年告訴黃仁勳，當他與習近平談及台灣議題時，習「呼吸沉重」，這令他感到不高興，因此敦促黃仁勳促進晶片在美製造。（法新社）

美國《紐約時報》24日刊登長文，報導指出，美國兩屆政府試圖降低對台灣晶片的高度依賴，但成效有限。而報導中引述消息人士說法，指稱川普去年告訴輝達執行長黃仁勳，當他與中國國家主席習近平談及台灣議題時，習「呼吸沉重」，這令他感到不高興，因此敦促黃仁勳促進晶片在美製造。

《紐約時報》刊登報導指出，在人工智慧（AI）成為經濟成長動能之際，台灣在美國經濟安全中的地位重要性與日俱增，川普與黃仁勳於白宮會晤便在此背景下促成，其中目的之一便是要促使輝達擴大在美國生產晶片。知情人士透露，川普2025年初首次邀黃仁勳進白宮時提到，他與習近平談到台灣時，習近平會「呼吸沉重」（breathe heavily），這讓他不太高興，因此敦促黃仁勳推動晶片在美製造。

《紐時》報導指出，美國半導體協會在2022年時任總統拜登（Joe Biden）團隊鼓勵下，曾委託撰寫機密報告，內容指出，一旦台灣晶片斷供，全球經濟可能面臨1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的衝擊，報告估計，美國經濟產出將下滑11%，約為2008年金融危機衝擊的兩倍；中國經濟產出降幅可能高達16%。

為了降低對台灣晶片的依賴，拜登政府推動「晶片與科學法」，投入逾500億美元補助半導體投資與設廠，吸引台積電等企業赴美擴產；但美國生產成本較高、製程仍落後台灣，使部分客戶對美製晶片下單意願有限。

台積電擴大對美投資 購地新建至少5廠

後續川普重返白宮後以關稅施壓，《紐時》引述消息人士說法，指稱川普首度邀請黃仁勳會談時坦言，計劃對半導體加徵關稅，原因是晶片集中於台灣生產存在風險。黃仁勳與台積電董事長魏哲家討論後，同意由輝達加碼採購亞利桑那州廠生產的晶片，協助台積電興建更多工廠。而在會晤數週後，魏哲家向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電將擴大對美投資並增設新廠。

去年4月，川普宣布對所有國家加徵關稅，當時對台灣訂下32%稅率，半導體產品則另行訂定。一名前美國官員透露，川普宣布關稅後不久，台灣官員赴華府協商降低關稅方案，盧特尼克建議台灣鼓勵台積電進一步增加在美投資，甚至考慮營運美國晶片製造商英特爾（Intel）的工廠。報導指出，由於台積電屬於私人企業，台灣官員最初拒絕盧特尼克，後續在盧特尼克的堅持下，台灣官員與台積電高層會面，台積電表示願意追加投資，但不願和英特爾有關聯。

報導指稱，盧特尼克的目標是將約4成台灣半導體產能移至美國，他以關稅作為談判工具，要求更多投資承諾，最終雙方達成共識，台灣晶片企業可獲部分關稅豁免，前提是在美國本土生產。後續台積電同意於亞利桑那州鳳凰城購地，用於新建至少5座工廠，這是台灣半導體與科技企業追加對美投資的一環。台灣政府也承諾提供2500億美元信貸擔保，協助企業赴美設廠投資。

