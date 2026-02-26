獨家專訪》入籍日本國籍欄可填「台灣」 滝波宏文揭幕後秘辛

日本參議員滝波宏文受訪表示，推動入籍的欄位可以填「台灣」，這事是私下進行，中國一直都不知道。就像把一棵重要的樹，很好地放在大森林裡，我們一直等待機會，等了幾年的時間才實現。（記者陳鈺馥攝）

台灣人歸化入籍日本，過去在日本戶籍的國籍欄只能填「中國」，去年開始首度改成可以寫「台灣」。此修正案重要推手、日本參議員滝波宏文接受本報專訪透露，這事是私下進行，中國一直都不知道。就像把一棵重要的樹，很好地放在大森林裡，我們一直等待機會，等了幾年的時間才實現。

滝波宏文表示，他的妻子是台灣人，2002年結婚至今已24年，目前已經歸化日本，當時她還是台灣籍時，配偶欄只能寫「中國」，讓他有強烈的不對勁感。

請繼續往下閱讀...

滝波宏文談及，他與太太當年同在美國芝加哥大學留學，1996至1998年都在那裡念書，我們一起獲得了碩士學位。太太念初中時，台灣還是戒嚴時代，後來解嚴後，台灣有很大活力，越來越接近日本社會的感覺，成為民主、自由主義的國家。

對於台灣出身者的戶籍問題及推動修法的過程，滝波宏文說，2022年時，李登輝之友會有反映，應該在戶籍中登記「台灣」國籍。大約在同一時間，時任台灣駐日代表謝長廷先生也提出要求，看是否可以解決這個問題。

據描述，當時我們訪問了日華議員懇談會會長古屋圭司，以及當時擔任協會秘書長的木原稔。因為本人就是當事人，他們就讓我負責這項工作。

滝波宏文指出，有關中國方面的施壓，為了避免發生這樣的情況，我們是私下進行各種準備工作。2022年11月，自己啟動這個項目小組，當組長之後，開了兩次會議，原本自己是在大藏省（日本過往的最高財政機關、組改後成為金融廳與財務省）工作，也曾調到法務省工作，法務省本來是管戶籍的，他找當時的人脈了解，感覺能行得通、做得到，因此就在檯面下進行。

滝波宏文憶及，2023年時，當時法務大臣齋藤健也認可了，還有和當時秘書長木原稔（現任官房長官）等人一起私下進行各種準備工作。主要是準備戶籍的大修改，實際的修改是戶籍單要寫好日語拼音怎麼念等等的改革，也把國籍欄可以寫「台灣」納入，就像把一棵重要的樹，很好地放在大森林裡面，我們一直等待機會，等了幾年時間終於實現，這些工作都是私下進行。

滝波宏文強調，霞關（日本政府各部會所在地）裡面定下方針後很難發生什麼改變，定下來就可以走，當然也需要法務大臣的認可，但取得認可之後，就只需等待時機而已。修法的話需要公開審議討論，可是戶籍寫台灣的事，並不是用修法方式，而是修改「省令」，就是修正部會的行政命令，透過省令方式修改實際操作的內容。

滝波宏文說，修正過後，他和妻子一起去了當地市政廳。正如上述所說，妻子已經是日本國籍，所以表格上沒有國籍一欄，但有出生地一欄，而她之前的出生地一直是「中國台灣省台北市」，這次我們成功地把它改成了「台灣台北市」。

關於台日沒有邦交 這算用另一種方式承認台灣的國家地位？滝波宏文回應，這有點像是身分證，上面寫著「台灣」。日本的外國人在留卡、各種身分證明是可以寫台灣，日本駕照、居民證也可以寫台灣，所以是有各種的事實累積之後，儘管戶籍還是最難的，成功透過這次的修改也可以寫「台灣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法