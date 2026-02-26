OpenAI發出最新報告指出，有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國恐嚇海外異議人士、抹黑日本首相高市早苗以及假訃聞與墓碑照片等行動。圖為示意圖。（美聯社）

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的製造商OpenAI發出最新報告指出，有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國抹黑日本首相高市早苗，以及恐嚇海外異議人士、生成假訃聞與墓碑照片並在網路散布等行動。

據CNN報導指出，OpenAI近日發布最新調查報告，揭露一名中國執法人員將ChatGPT當作工作日誌使用，意外暴露多項秘密跨國鎮壓，以及抹黑日本首相高市早苗等行動的細節。這份報告提供迄今最具體的案例之一，顯示威權政府如何利用人工智慧工具記錄並推動審查與打壓行動。OpenAI在發現該用戶的活動後已將其封鎖。

根據報告指出，在其中一起案例中，這名中國執法人員偽裝成美國移民官員，警告一名居住在美國的中國異議人士，稱其公開言論可能涉及違法。這名用戶也在另一起案例中，讓ChatGPT偽造美國法院文件，內容為要求關閉一名中國異議人士的社群帳號。

OpenAI研究人員將這名用戶的指令與現實世界進行比對，這名用戶也曾要求AI偽造中國異議人士死亡，生成假訃聞與墓碑照片並散布於網路。而根據媒體報導，在2023年確實有該名異議人士死亡的不實謠言在網路上出現。

CNN提到，這名中國情報人員也曾要求制定一項多步驟計劃，對當時即將上任的日本首相高市早苗進行抹黑，內容包括煽動民眾對美國向日本徵收關稅的不滿情緒。不過ChatGPT拒絕回應這項指令。但在去年10月於高市早苗上任之際，一個深受日本平面藝術家歡迎的網路論壇上，仍出現多個攻擊高市早苗並批評美國關稅的熱門話題標籤（hashtag）。

OpenAI表示，這項大規模行動可能涉及數百名中國操作人員，以及遍布各大社群平台的數千假帳號。OpenAI首席研究員尼莫（Ben Nimmo）在報告發布前也向記者表示，這正是中國現代跨國鎮壓的樣貌，不僅限於數位空間或網路騷擾，而是一種「工業化」運作，試圖以各種手段、在全球各處同步打擊中共批評者。

