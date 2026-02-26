為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭外長：逾1700名非洲公民被俄羅斯騙去打仗

    2026/02/26 08:37 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭外長西比哈（右）25日和迦納外長布拉克瓦（左）一同前往基輔聖米迦勒大教堂（St. Michael's Cathedral），參觀烏軍陣亡將士紀念牆。（路透）

    烏克蘭外長西比哈（右）25日和迦納外長布拉克瓦（左）一同前往基輔聖米迦勒大教堂（St. Michael's Cathedral），參觀烏軍陣亡將士紀念牆。（路透）

    烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）25日證實，目前有超過1700名非洲傭兵在俄烏戰爭中為俄軍效力，並指控莫斯科利用欺騙手段誘使其參戰。

    路透報導，西比哈25日與迦納外交部長布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）共同召開記者會。西比哈指出，烏克蘭正與非洲各國政府協商，防止其公民被捲入此類騙局。迦納將於明年擔任非洲聯盟區域集團輪值主席國。

    西比哈在記者會上說：「我們清楚看到，俄羅斯正試圖將非洲公民拖入一場致命戰爭。根據我方統計數據，目前有超過1780名來自非洲大陸的非俄籍公民在俄羅斯軍隊中服役。」他補充，上述非洲士兵來自非洲大陸的36個不同國家。

    俄羅斯當局始終否認非法招募非洲公民加入軍隊作戰。然而近月以來，有關非洲男子遭俄羅斯機關誘騙至烏克蘭前線的報導層出不窮，導致莫斯科與部分非洲國家關係緊張。

    迦納外交部長布拉克瓦25日譴責稱，許多為俄羅斯作戰的非洲人都是騙局的受害者，他們被暗網上的一般工作徵人啟事誘騙。布拉克瓦說：「他們沒有安全背景，也沒有軍事背景，更沒有接受過訓練。他們只是被誘拐和欺騙，然後就被派往前線。」

    布拉克瓦接著表達了對烏克蘭的支持，並呼籲停火結束這場曠日戰爭。俄烏戰爭本月24日迎來4週年，布拉克瓦表示，他將請求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）釋放2名被烏軍俘虜的俄軍迦納籍戰俘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播