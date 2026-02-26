烏克蘭外長：逾1700名非洲公民被俄羅斯騙去打仗

烏克蘭外長西比哈（右）25日和迦納外長布拉克瓦（左）一同前往基輔聖米迦勒大教堂（St. Michael's Cathedral），參觀烏軍陣亡將士紀念牆。（路透）

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）25日證實，目前有超過1700名非洲傭兵在俄烏戰爭中為俄軍效力，並指控莫斯科利用欺騙手段誘使其參戰。

路透報導，西比哈25日與迦納外交部長布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）共同召開記者會。西比哈指出，烏克蘭正與非洲各國政府協商，防止其公民被捲入此類騙局。迦納將於明年擔任非洲聯盟區域集團輪值主席國。

請繼續往下閱讀...

西比哈在記者會上說：「我們清楚看到，俄羅斯正試圖將非洲公民拖入一場致命戰爭。根據我方統計數據，目前有超過1780名來自非洲大陸的非俄籍公民在俄羅斯軍隊中服役。」他補充，上述非洲士兵來自非洲大陸的36個不同國家。

俄羅斯當局始終否認非法招募非洲公民加入軍隊作戰。然而近月以來，有關非洲男子遭俄羅斯機關誘騙至烏克蘭前線的報導層出不窮，導致莫斯科與部分非洲國家關係緊張。

迦納外交部長布拉克瓦25日譴責稱，許多為俄羅斯作戰的非洲人都是騙局的受害者，他們被暗網上的一般工作徵人啟事誘騙。布拉克瓦說：「他們沒有安全背景，也沒有軍事背景，更沒有接受過訓練。他們只是被誘拐和欺騙，然後就被派往前線。」

布拉克瓦接著表達了對烏克蘭的支持，並呼籲停火結束這場曠日戰爭。俄烏戰爭本月24日迎來4週年，布拉克瓦表示，他將請求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）釋放2名被烏軍俘虜的俄軍迦納籍戰俘。

