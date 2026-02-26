基檢林渝鈞涉放高利貸 停車場收375萬現金遭聲押

基隆地檢署檢察官林渝鈞（右圖）涉放高利貸，還透過蔣姓前妻（中圖）與基檢前李姓女工友（左圖）洗錢。 （記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署偵辦檢察官林渝鈞遭控放高利貸案，昨搜索林辦公室、宿舍、蔣姓前妻與基檢前李姓女工友等19名被告相關居住所共35處後，複訊至今（26日）凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，以林有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬與6萬元交保。

檢調接獲檢舉，司法官訓練所（現為司法官學院）第49期結業的林渝鈞自2022年起透過蔣姓前妻媒介，對有資金需求的高姓包商放款，高自2024年4月起至去年8月，累計向林借款2230萬元，月息高達3.5分至5.6分，並依林指示按月提著375萬元高額現金至地檢署停車場面交。

請繼續往下閱讀...

高付不出利息時，林恫嚇稱股東還有「警分局長與政府官員」，強逼高簽下1億元虛構債務契約，並轉讓公司設備抵債；高男不甘公司被「整碗捧去」，去年12月檢具對話錄音與金流向調查局北機站舉報。

檢調追查，林的財產申報與公職所得顯不相當，懷疑利用蔣姓前妻與地檢署李姓前女工友擔任白手套洗錢。林獲悉遭調查後，原已遞出辭呈預計下月9日離職，基檢昨日清晨拂曉出擊搜索林辦公室、宿舍後，將林留在基檢偵訊至今天凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇取財與違反洗錢防制法等罪，以有串、滅證之虞向法院聲請羈押，蔣、李則分別諭知100萬與50萬元交保，其中李女因覓保無著改諭知6萬元交保。

基隆地檢署偵辦檢察官林渝鈞遭控放高利貸案，昨搜索林辦公室、宿舍等地後，複訊至今天凌晨3時許，認定林涉犯重利等3罪，以有串、滅證之虞向法院聲押禁見。（記者林嘉東攝）

