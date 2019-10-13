深圳賽觀眾爆滿！ NBA微博發文又讓中國網友崩潰了

2019-10-13 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國網民目前發起抵制NBA行動，不料日前NBA在上海舉行的熱身賽觀眾卻坐滿賽場，讓網民相當難堪。事後，不少網民揚言要抵制12日於深圳舉行的第二場熱身賽，不過這場比賽觀眾依舊爆滿，甚至傳出門票早已售鑿。賽後，NBA官方在微博發文報告賽況，沒想到下方卻有玻璃心碎的中國網友崩潰留言「滾出中國！」、「在中國正式結束，可以解散了」！

火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前發表挺港言論，加上NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）聲明支持莫雷，讓中國官、民發起抵制NBA活動。不過繼上海熱身賽吸引滿場球迷後，12日移師深圳的第二場熱身賽也座無虛席。最後在滿場球迷的加油下，籃網以91：77 大勝湖人隊。

晚間10時，NBA在官方微博發文，報告賽況。沒想到文章下方卻有中國網民崩潰大罵「滾」、「NBA滾出中國」、「快滚吧」、「好了，NBA在中國正式結束！散了吧！」，另有網民諷刺「深圳再次丢人！」、「深圳果然没讓美國人失望」；此外，也有網友希望席爾瓦盡快道歉，「求求席爾瓦把NBA還給我們吧，盡快道歉吧」！

有趣的是，據中國網民在微博發表的影片可見，一名男士12日在NBA深圳賽場外，坐在汽車中拿著大聲公高喊「希望大家不要進場觀賽，或者申請退票，如果實在困難，可以把票原價賣給我！我當場燒票、當場銷毀，讓我們做一次帶種的中國人」！不過從影片看起來，現場並沒有球迷理他。

也有中國網民在微博發表影片，表示現場有「許多空位」。結果反遭其他網民打臉表示「這是賽前熱身」、「是多不懂球，才會拿熱身入場前的視頻來意淫」？

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