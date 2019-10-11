40年來首次 伊朗女性入場看足球賽

2019-10-11 03:52

〔中央社〕伊朗女性今天在首都德黑蘭國家體育場觀看國家足球隊比賽，這是她們40年來的首次。這些女性同時也向上月過世的「藍色女孩」卡達雅利（Sahar Khodayari）致敬。

伊朗今天與柬埔寨進行世界盃足球賽亞洲區資格賽，全場戰況一面倒，伊朗終場以14比0痛宰對手，不過這場比賽更重要的意義不在於勝負，而是現場有超過3000名伊朗女性在女性專區觀賽。

路透社報導，1979年伊斯蘭革命之後不久，伊朗即禁止女性觀眾進入足球場或其他體育館觀看男性賽事，只有在少數場合一小群人有例外。神職人員認為，女性必須受到保護，不能感染現場陽剛氣氛，或目睹男性衣衫不整。

然而在國際足球總會（FIFA）以及女權提倡者施壓下，伊朗當局今天開放3000張有記號的門票給女性觀眾進入自由體育場（Azadi Stadium）觀賽。

由於支持的球隊Esteghlal隊徽是藍色，而被稱為「藍色女孩」的足球迷卡達雅利，去年扮成男裝企圖進入球場看球賽而被捕。

她9月初在法庭外面引火自焚，最後傷重不治。卡達雅利之死引發網路一片罵聲，不少網友呼籲國際足總禁止伊朗參加國際足球賽事，並呼籲球迷杯葛球賽。

根據社群媒體推特一段今天比賽的畫面，現場一些支持者高喊「藍色女孩，藍色女孩」。另一段影片則顯示有支持者呼喊「FIFA，謝謝你」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法