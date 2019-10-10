慘！中國女詹粉po飯店追星影片遭「出征」 急道歉刪帳號

2019-10-10 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕由於NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）挺港言論發酵，許多中國網友怒喊抵制，不過湖人隊抵達上海後，仍有球迷接機，而在其下榻的飯店外，也出現許多粉絲，當詹姆斯現身時，現場一陣騷動，有女球迷高喊我愛你，將自己追星影片上傳微博，遭中國網友追殺，被迫公開道歉。

儘管中國許多網友揚言抵制NBA，但仍有許多球迷前往湖人隊下榻的飯店守候球星，當詹姆斯現身時現場一陣騷動，尖叫聲四起，民眾紛紛拿起手機拍攝，將詹姆斯團團包圍，讓球星們不得不緩步前進，有名29歲女球迷在微博上傳自己在飯店守候的影片，稱看到詹姆斯正面這一刻太感動了，高呼「圓夢」，不料卻遭到中國網友「出征」。

許多網友湧入其微博痛罵這個女球迷是漢奸，甚至使用「母狗」等許多不堪入目的字眼作做人身攻擊，女球迷急忙刪除影片，同時對外公開道歉，她稱「我都在這裡向大家說一聲對不起，可能喜歡是球是沒錯，但是真的是我考慮不周，這次出了這個事我就不應該去追星，我知道大家也都愛國，我也愛國」。

最後這名女球迷表示「作為球迷我真沒考慮這麼多政治問題，在這裡向大家道歉」，但中國網友仍不領情，微博改名也被肉搜出，現疑似已將帳號刪除。

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