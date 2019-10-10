中國集體抵制NBA 川普首度回應了！

2019-10-10 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）引爆的「挺港風波」愈演愈烈，引發中國鋪天蓋地的打壓抵制。對此，美國總統川普（Donald Trump）9日首度回應，表示NBA必須自行解決。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）先前表態力挺莫雷的言論自由，受到聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）讚賞是一名「非常開明的領導者」，但帕波維奇沒有表態是否力挺莫雷。另外，金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前訪問也被問及此事，但他不願多加評論，認為這是一個很奇怪且複雜的國際事務。

綜合媒體報導，川普9日在白宮羅斯福廳接受訪問，有媒體提問中國對NBA施加壓力是否錯誤，川普回說，柯爾像是一個顫抖的小男孩，非常害怕回答中國問題，卻對自己的國家不尊重，但談到中國時不敢說壞話，真的很可悲。川普也批評帕波維奇，指責柯爾和帕波維奇「討好中國」。川普說，「他們必須解決自己的情況，NBA知道自己在做什麼」。川普批評柯爾和帕波維奇等NBA人士在中國問題上禁聲，卻經常批評川普政府的政策。

報導提到，柯爾和帕波維奇經常批評川普政府的政策，川普上任總統後，金州勇士先後獲得2次NBA總冠軍，依照慣例會受邀造訪白宮，但勇士球團2次都拒絕造訪。

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