習近平將訪尼泊爾恐簽署「尼版送中條例」 流亡藏人憂心

2019-10-09 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港因《逃犯條例》修訂案引發民間近4個月大規模「反送中」抗爭局勢，至今仍未平息，如今有外媒消息指出，中國國家主席習近平本月將訪問尼泊爾，且屆時可能將簽訂尼泊爾版的《逃犯條例》。流亡印度的西藏政府對此憂心，若此事成真在尼泊爾的數萬藏人命運恐雪上加霜。

據《美國之音》報導，中國國家主席習近平本月將訪問尼泊爾，據傳尼泊爾可能會在習近平訪問期間，與中方簽署引渡條約，中方將可據此條約，以從事反華活動等罪名將一些藏人引渡回國。報導指出，早在去年6月，尼泊爾總理奧利（KP Oli）訪問北京期間，就曾傳尼中雙方有共識，將簽訂一項司法互助協議與引渡條約。

《美國之音》引述流亡印度的西藏政府安全部部長帕巴次仁指出，中國對尼泊爾施壓，要求他們在條約上簽字，針對的是在尼泊爾的數萬名藏人。帕巴次仁說，雙方已進行過幾輪會談並草擬協議，目前尚未簽署，但他擔心本次習近平訪尼時，兩國就會正式簽署該項條約，一旦此事成真，對於本來處境就已經很糟糕的流亡藏人來說，將會更雪上加霜。

報導也引述2014年由人權觀察組織發布的報告指出，在中國的持續施壓下，尼泊爾政府對藏人的政治自由進行限制，並派出安全部隊監視、虐待和騷擾流亡藏人。報告也引述流亡尼國的藏人多吉澤仁指出，「我以為我在這裡是安全的，但現在我意識到，中國告訴尼泊爾如何對待我們。」

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