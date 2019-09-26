美國兩黨共提西藏法案 保障達賴喇嘛轉世不受中國介入

2019-09-26 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國多名兩黨參、眾議員共同提交《2019年西藏政策及支持法案》，敦促美國政府在中共統治下，日益嚴峻的藏人人權、宗教自由和生態環境問題，採取積極措施，包含保障達賴喇嘛轉世事務不受中共介入。

根據《自由亞洲電台》報導，美國國會及行政當局中國委員會24日的聲明表示，該委員會主席民主黨籍眾議員麥克高文（James McGovern），和共同主席共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）、以及多名兩黨參、眾議員共同提交《2019年西藏政策及支持法案》，關注西藏人權、宗教自由和生態環境等議題。

聲明指出，自《2002年西藏政策法案》生效17年來，西藏的人權狀況日趨惡化，中共拒絕與藏人領袖對話，甚至公然干涉信仰自由及藏傳佛教傳統，包含介入挑選第十五世達賴喇嘛在內等宗教領袖。中國的西藏政策也進一步削減藏人的宗教信仰、文化、語言、生存和自然環境。

報導指出，《2019年西藏政策及支持法案》要求美國相關西藏政策，保障藏傳佛教領袖的接任、轉世，不受中共干擾，純屬於西藏的內部事務；對於任何介入達賴喇嘛轉世方式的中共官員，以《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁，包含金融、經濟和簽證等手段；規定在中方允許美國設立西藏的領事機構之前，不得批准任何新的中方駐美領事機構等。

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