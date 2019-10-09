《灌籃高手》作者被挖出按讚挺港 中網友抓狂：以後只看盜版

2019-10-09 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家井上雄彥的作品《灌籃高手》紅遍全亞洲，也是許多台灣人九零年代的時代記憶，而其他作品《浪人劍客》、《REAL》也都擁有高人氣。不過井上雄彥卻因為被中國網友發現在6月時按讚挺港推特貼文，被許多中國網友轉貼至微博，紛紛對此撻伐井上雄彥。

井上雄彥6月時在推特上對時任外務大臣河野太郎及評論家石平太郎的挺港貼文按下「喜歡」，河野太郎的貼文中寫到「希望香港能夠維繫民主與自由」。石平太郎本名「石平」，1989年因為天安門事件表達對當局的失望，進而歸化日本，目前為政治評論家，石平太郎的推特文章中提到，會為香港人民應援，守護文明社會的自由和平。

有中國網友發現井上雄彥對挺港貼文按下「喜歡」後，在微博發文詢問：「這…這是井上雄彥本人？！」立刻引發中國網友分享，並貼文表示：「當灌籃高手死在那一年得了，真他媽絕了，你一畫漫畫的摻和政治幹什麼，你支持港獨幹嘛！無論多愛櫻木花道和流川楓，中國人才是我的身份。再見了，灌籃高手，永別。​」

更有中國網友說：「他支持港獨，我就買他的盜版書，對他而言公平的很。 ​」「從現在起再也不看正版的灌籃高手，不給他機會掙我們的錢。」「當中國有了版權意識，當人們選擇買正版，你卻成了gd（港獨），又一個毀了童年系列，每年重溫從此終止。」

不過也有中國網友認為，井上雄彥點讚6月的遊行並不能和現在十月的事相提並論，有些網友應該思考一下，是否因為別人發了個「這人是港獨」，自己沒想過就跟上去轉發。

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